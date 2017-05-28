В одном из парков отдыха сибирячка выпала из аттракциона


Женщина в Новосибирске упала с карусели
Женщина в Новосибирске упала с карусели

Женщина 1973 года рождения упала с карусели в ПКиО им. Кирова, инцидент произошел вечером 27 мая.


Читатели НГС.НОВОСТИ сообщили, что накануне видели в парке лежащую на земле женщину средних лет у одного из аттракционов. Женщину уносили на носилках, при этом она была жива и моргала, сообщают очевидцы. 


В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что вечером 27 мая женщина 1973 года рождения действительно упала с аттракциона. «Она каталась на карусели и нарушила правила безопасности, отстегнулась от сидения до момента остановки, попыталась выйти с аттракциона и в результате произошло падение», — сообщили в полиции. Инцидент произошел около 20 часов 27 мая.


Высота аттракциона неизвестна, однако в полиции подчеркнули, что это была карусель. 


После падения женщину доставили в больницу, врачи не нашли у неё серьёзных травм, и жительница Новосибирска отправилась домой. Медицинское освидетельствование пострадавшей не проводили, поэтому сказать точно, была ли женщина трезва, в полиции не смогли. 


Ранее НГС подробно рассказывал о том, кто отвечает за безопасность на городских аттракционах. 

Наталья Гредина
фото pixabay.com

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