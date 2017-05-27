В Новосибирске открыли сезон полётов на параплане

Полёт на параплане

27 мая под Новосибирском несколько человек взмыли в небо на параплане и открыли новый лётный сезон.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ одна из организаторов мероприятия, представитель клуба «Вектор» Елена Берсенёва, открытие сезона прошло на парадроме «Бердск-Южный». На нём собралось около 30–50 человек, из которых решились полетать около 10.





Параплан прицепляют к машине, которая разгоняется и поднимает в воздух человека с инструктором. Параплан поднимается на высоту 300–600 м, а полёт длится около 7 минут.







Парапланеристы приземляются на ноги





Среди участников оказался наш фотокорреспондент Густаво Зырянов — сегодня он впервые решился на полёт и снял с высоты фото и видео.







Фото с высоты подъёма параплана





По словам Елены Берсенёвой, полетать на параплане может любой желающий — сертификат на полёт стоит 3 тыс. руб. При желании можно заказать видео с экшн-камеры, которая крепится на шлем инструктора.





Ожидающих свою очередь развлекали песнями под электрогитару





Парапланерный сезон планируют завершить в октябре.





Полёт на параплане от первого лица





Напомним, в октябре прошлого года в массовом полёте на параплане приняли участие несколько новосибирцев с разными видами инвалидности.