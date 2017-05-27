В Новосибирске открыли сезон полётов на параплане

Полёт на параплане  
Полёт на параплане  

27 мая под Новосибирском несколько человек взмыли в небо на параплане и открыли новый лётный сезон. 


Как рассказала НГС.НОВОСТИ одна из организаторов мероприятия, представитель клуба «Вектор» Елена Берсенёва, открытие сезона прошло на парадроме «Бердск-Южный». На нём собралось около 30–50 человек, из которых решились полетать около 10.

 

Параплан прицепляют к машине, которая разгоняется и поднимает в воздух человека с инструктором. Параплан поднимается на высоту 300–600 м, а полёт длится около 7 минут.


Парапланеристы приземляются на ноги
Парапланеристы приземляются на ноги


Среди участников оказался наш фотокорреспондент Густаво Зырянов — сегодня он впервые решился на полёт и снял с высоты фото и видео.


Фото с высоты подъёма параплана 
Фото с высоты подъёма параплана 


По словам Елены Берсенёвой, полетать на параплане может любой желающий — сертификат на полёт стоит 3 тыс. руб. При желании можно заказать видео с экшн-камеры, которая крепится на шлем инструктора. 


Ожидающих свою очередь развлекали песнями под электрогитару
Ожидающих свою очередь развлекали песнями под электрогитару


Парапланерный сезон планируют завершить в октябре. 


Полёт на параплане от первого лица


Напомним, в октябре прошлого года в массовом полёте на параплане приняли участие несколько новосибирцев с разными видами инвалидности.  

Кирилл Шматков
Фото и видео Густаво Зырянова

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