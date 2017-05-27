На фестивале уличных искусств граффитисты разрисовали стену Михайловской набережной

Граффитисты разрисовывают стену на Михайловской набережной
Граффитисты разрисовывают стену на Михайловской набережной

В Новосибирске начался фестиваль уличных культур Street Park — молодёжь устроила соревнования по граффити, хип-хоп танцам и автотюнингу.


Как рассказала НГС.НОВОСТИ одна из организаторов фестиваля уличных культур Street Park Галина Кобзева, мероприятие началось сегодня, 27 мая, на Михайловской набережной и продлится до самого вечера. 


По её словам, сейчас здесь собралось около 2–2,5 тыс. новосибирцев. Большинство из них – девушки и парни. На фотографиях можно заметить школьников. 


Танцевальный баттл
Танцевальный баттл


Программа фестиваля началась с авто- и мотовыставки тюнинг-культур: машины и мотоциклы разукрасили в разных современных стилях. Несколько машин оставили «чистыми», чтобы их разрисовали на месте.


В рамках фестиваля проходит выставка тюнингованных мотоциклов
В рамках фестиваля проходит выставка тюнингованных мотоциклов


Кроме того, к вечеру граффитисты разрисуют бетонную стену на набережной. Какой там будет рисунок, остаётся в секрете, но на момент написания заметки один из художников дорисовывал тигра.


Художники рисуют граффити
Художники рисуют граффити


Танцевальный баттл на набережной
Танцевальный баттл на набережной

  

Сейчас на набережной устроили танцевальный баттл — молодые люди соревнуются в разных номинациях, в том числе в хип-хоп танцах, брейк-дансе и all-style. Мероприятие сопровождает громкая клубная музыка от сибирских диджеев.


Машины, которые разрисуют на фестивале
Машины, которые разрисуют на фестивале

  

Фестиваль завершится вечером файер-шоу от команды «Огней Сибири». Подробный репортаж с фестиваля читайте в понедельник, 29 мая, на НГС.АФИША.


Уличные танцоры соревнуются в брейк-дансе
Уличные танцоры соревнуются в брейк-дансе


Напомним, сегодня в Новосибирске прошло ещё одно интересное мероприятие — гастрономический фестиваль «Ай да еда!».

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

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