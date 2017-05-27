На фестивале уличных искусств граффитисты разрисовали стену Михайловской набережной

Граффитисты разрисовывают стену на Михайловской набережной

В Новосибирске начался фестиваль уличных культур Street Park — молодёжь устроила соревнования по граффити, хип-хоп танцам и автотюнингу.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ одна из организаторов фестиваля уличных культур Street Park Галина Кобзева, мероприятие началось сегодня, 27 мая, на Михайловской набережной и продлится до самого вечера.





По её словам, сейчас здесь собралось около 2–2,5 тыс. новосибирцев. Большинство из них – девушки и парни. На фотографиях можно заметить школьников.







Танцевальный баттл





Программа фестиваля началась с авто- и мотовыставки тюнинг-культур: машины и мотоциклы разукрасили в разных современных стилях. Несколько машин оставили «чистыми», чтобы их разрисовали на месте.







В рамках фестиваля проходит выставка тюнингованных мотоциклов





Кроме того, к вечеру граффитисты разрисуют бетонную стену на набережной. Какой там будет рисунок, остаётся в секрете, но на момент написания заметки один из художников дорисовывал тигра.





Художники рисуют граффити





Танцевальный баттл на набережной





Сейчас на набережной устроили танцевальный баттл — молодые люди соревнуются в разных номинациях, в том числе в хип-хоп танцах, брейк-дансе и all-style. Мероприятие сопровождает громкая клубная музыка от сибирских диджеев.





Машины, которые разрисуют на фестивале





Фестиваль завершится вечером файер-шоу от команды «Огней Сибири». Подробный репортаж с фестиваля читайте в понедельник, 29 мая, на НГС.АФИША.







Уличные танцоры соревнуются в брейк-дансе





Напомним, сегодня в Новосибирске прошло ещё одно интересное мероприятие — гастрономический фестиваль «Ай да еда!».

