Пропавшую две недели назад сибирячку нашли без памяти

Любовь Карасева
Любовь Карасева

В Новосибирске нашли 29-летнюю Любовь Карасеву, которая ушла из дома в розовой кофте и пропала.


Как сообщали ранее НГС.НОВОСТИ, Любовь ушла рано утром 14 мая из дома в микрорайоне «Бугринская роща» и не вернулась. На ней была розовая кофта с безрукавкой, с собой был телефон Prestigio. Её искали полицейские и волонтёры отряда «ДоброСпас-Новосибирск». 


Как сообщили сегодня, 27 мая, в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», Любовь нашли живой. Сейчас она находится в городской больнице № 34 в Ленинском районе. Она не помнит, что с ней произошло. Волонтеры «ДоброСпаса» подтвердили НГС.НОВОСТИ, что девушку нашли, но кто и где, пока неизвестно.


Напомним, вчера полицейские нашли двух школьниц, которые пропали после последнего звонка.

Кирилл Шматков
Фото vk.com/dobrospasnsk

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