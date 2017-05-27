Пропавшую две недели назад сибирячку нашли без памяти

Любовь Карасева

В Новосибирске нашли 29-летнюю Любовь Карасеву, которая ушла из дома в розовой кофте и пропала.





Как сообщали ранее НГС.НОВОСТИ, Любовь ушла рано утром 14 мая из дома в микрорайоне «Бугринская роща» и не вернулась. На ней была розовая кофта с безрукавкой, с собой был телефон Prestigio. Её искали полицейские и волонтёры отряда «ДоброСпас-Новосибирск».





Как сообщили сегодня, 27 мая, в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», Любовь нашли живой. Сейчас она находится в городской больнице № 34 в Ленинском районе. Она не помнит, что с ней произошло. Волонтеры «ДоброСпаса» подтвердили НГС.НОВОСТИ, что девушку нашли, но кто и где, пока неизвестно.







Напомним, вчера полицейские нашли двух школьниц, которые пропали после последнего звонка.

