Сотни новосибирцев выстроились в длинные очереди за бесплатной едой в Зальцовском парке
В Заельцовском парке проходит гастрономический фестиваль «Ай да еда!», который уже успели посетить несколько сотен человек.
Фестиваль проходит на площадке перед сценой, вход на неё свободный. В мероприятии принимает участие порядка 30 компаний, примерно 20 из которых — производители продуктов питания и заведения общепита. В программе — выступления артистов и музыкантов, а также конкурсы, в которых могут принять участие все желающие.
Как, впрочем, успел убедиться корреспондент НГС.НОВОСТИ, пришедшая на фестиваль публика занята в основном тем, что стоит в одной из выстроившихся через всю площадку очередей. Примерно четверть участников фестиваля организовала бесплатную раздачу образцов своей продукции.
Так, «Омский бекон» угощает хот-догами, «Сибирский гурман» — жареными мини-чебуреками, «Торговая площадь» — сосисками, марка «Троекурово» (входит в группу «ПРОДО») — жареной курятиной и т.д.
У павильонов, в которых еда продаётся за деньги, как правило, довольно пусто. Из ресторанных компаний в фестивале принимают участие сети «Дядя Дёнер», «Мясоroob» и «Мастер стейк».
Публику развлекают сразу несколько аниматоров в костюмах фирменных персонажей представленных на фестивале брендов.
Из небольших компаний, продукцию которых также можно попробовать и приобрести на фестивале, можно отметить фабрику «крафтовых джемов» Zaklan.
Пришедшие на фестиваль могли принять участие в многочисленных конкурсах. Один из самых оригинальных придумала сеть магазинов «Леруа Мерлен», предложившая приготовить какое-то блюдо, используя не предназначенные для этого инструменты вроде шпателя, мастерка и т.д.
В числе конкурсов сегодня также должны пройти соревнования по скоростному поеданию хот-догов. В прошлом году в аналогичном состязании чемпион успел съесть 11 булочек с сосиской.
Кроме «Ай да еда!» в Заельцовском парке сегодня также проходит фестиваль русской культуры «Лето встречаем — семью величаем». Здесь также можно попробовать какие-то блюда и напитки, однако прежде всего мероприятие посвящено популяризации народных ремёсел и национальных обрядов.
Стас Соколов
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