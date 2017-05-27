Сотни новосибирцев выстроились в длинные очереди за бесплатной едой в Зальцовском парке

В какой-то момент очереди достигли друг друга и переплелись. Фото Стаса Соколова





В Заельцовском парке проходит гастрономический фестиваль «Ай да еда!», который уже успели посетить несколько сотен человек.







Эти люди, например, стоят, чтобы попробовать маленькие жареные чебуреки. Фото Стаса Соколова





Фестиваль проходит на площадке перед сценой, вход на неё свободный. В мероприятии принимает участие порядка 30 компаний, примерно 20 из которых — производители продуктов питания и заведения общепита. В программе — выступления артистов и музыкантов, а также конкурсы, в которых могут принять участие все желающие.







Понять, где еда продается за деньги, а где ею угощают бесплатно, можно даже издалека. Фото Стаса Соколова





Как, впрочем, успел убедиться корреспондент НГС.НОВОСТИ, пришедшая на фестиваль публика занята в основном тем, что стоит в одной из выстроившихся через всю площадку очередей. Примерно четверть участников фестиваля организовала бесплатную раздачу образцов своей продукции.





Несмотря на то, что представители «Омского бекона» старались, как могли, за их хот-догами выстроилась самая длинная очередь, Фото Стаса Соколова





Так, «Омский бекон» угощает хот-догами, «Сибирский гурман» — жареными мини-чебуреками, «Торговая площадь» — сосисками, марка «Троекурово» (входит в группу «ПРОДО») — жареной курятиной и т.д.







Девушки-аниматоры с готовностью фотографировались с посетителями. Фото Стаса Соколова





У павильонов, в которых еда продаётся за деньги, как правило, довольно пусто. Из ресторанных компаний в фестивале принимают участие сети «Дядя Дёнер», «Мясоroob» и «Мастер стейк».







Точка сети «Мясоroob». Фото Стаса Соколова





Публику развлекают сразу несколько аниматоров в костюмах фирменных персонажей представленных на фестивале брендов.





Бренд «Троекурово» нанял сразу двух аниматоров — один изображал фирменное лицо марки, другой — его любимое блюдо. Фото Стаса Соколова





Из небольших компаний, продукцию которых также можно попробовать и приобрести на фестивале, можно отметить фабрику «крафтовых джемов» Zaklan.





Zaklan известна своими необычными джемами, в некоторые из них добавляется при варке алкоголь. Фото Стаса Соколова





Пришедшие на фестиваль могли принять участие в многочисленных конкурсах. Один из самых оригинальных придумала сеть магазинов «Леруа Мерлен», предложившая приготовить какое-то блюдо, используя не предназначенные для этого инструменты вроде шпателя, мастерка и т.д.





Посетители смогли убедиться в том, что при известной сноровке инструменты из «Леруа Мерлен» могут заменить столовые приборы. Фото Стаса Соколова





В числе конкурсов сегодня также должны пройти соревнования по скоростному поеданию хот-догов. В прошлом году в аналогичном состязании чемпион успел съесть 11 булочек с сосиской.





Те, кто устал стоять в очередях на гастрономическом фестивале, могли отдохнуть на фестивале фольклорном. Фото Стаса Соколова





Кроме «Ай да еда!» в Заельцовском парке сегодня также проходит фестиваль русской культуры «Лето встречаем — семью величаем». Здесь также можно попробовать какие-то блюда и напитки, однако прежде всего мероприятие посвящено популяризации народных ремёсел и национальных обрядов.