Стало известно, сколько тигрят родилось в Новосибирском зоопарке

Мама тигрят не позволяет им долго гулять на улице
Мама тигрят не позволяет им долго гулять на улице

В зоопарке Новосибирска рассказали о новорождённых амурских тигрятах — скоро им придумают имена.


Как рассказали в зоопарке, тигрята появились на свет 24 апреля. Первое время их всё время укрывала их мама — тигрица Лапа. Ветеринары осмотрели новорождённых.


«Мы знаем, что это один самец и две самки. Тигрица Лапа — очень хорошая мать. Сотрудники зоопарка уверены, что она выкормит и  вырастит своих дочек и сына. У пары наших амурских тигров Максимуса  и Лапы малыши рождаются уже в четвёртый раз», — пояснили в зоопарке.


Имена тигрятам ещё не давали, для этого нужно понять их характер. Пока они проявляют себя как любопытная и активная троица. Они много времени проводят на улице, но Лапа всё ещё их контролирует: когда, по её мнению, прогулку нужно завершать, она по одному берёт их за загривок и уносит в укрытие. Однако детёныши быстро растут, и совсем скоро их будет трудно удержать, уверены в зоопарке.  


Стоит отметить, что амурский тигр внесён в российскую и международную Красные книги. В природе их насчитывают до 350 особей.


На тигрят уже можно посмотреть — они живут с мамой в открытом вольере. Недавно новосибирский фотограф смог запечатлеть их первую прогулку.

Кирилл Шматков
Фото  Андрея Полякова

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