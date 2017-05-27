Стало известно, сколько тигрят родилось в Новосибирском зоопарке

Мама тигрят не позволяет им долго гулять на улице

В зоопарке Новосибирска рассказали о новорождённых амурских тигрятах — скоро им придумают имена.





Как рассказали в зоопарке, тигрята появились на свет 24 апреля. Первое время их всё время укрывала их мама — тигрица Лапа. Ветеринары осмотрели новорождённых.







«Мы знаем, что это один самец и две самки. Тигрица Лапа — очень хорошая мать. Сотрудники зоопарка уверены, что она выкормит и вырастит своих дочек и сына. У пары наших амурских тигров Максимуса и Лапы малыши рождаются уже в четвёртый раз», — пояснили в зоопарке.







Имена тигрятам ещё не давали, для этого нужно понять их характер. Пока они проявляют себя как любопытная и активная троица. Они много времени проводят на улице, но Лапа всё ещё их контролирует: когда, по её мнению, прогулку нужно завершать, она по одному берёт их за загривок и уносит в укрытие. Однако детёныши быстро растут, и совсем скоро их будет трудно удержать, уверены в зоопарке.







Стоит отметить, что амурский тигр внесён в российскую и международную Красные книги. В природе их насчитывают до 350 особей.







На тигрят уже можно посмотреть — они живут с мамой в открытом вольере. Недавно новосибирский фотограф смог запечатлеть их первую прогулку.