В квартиру с маленьким ребёнком залетела сигнальная ракета и устроила пожар

Фото балконного окна после происшествия
Фото балконного окна после происшествия

Ночью 27 мая в квартире многоэтажки в Ленинском районе Новосибирска произошёл пожар — хозяева нашли на балконе обгоревшую гильзу от ракетницы.  


Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар в 10-этажном доме на ул. Спортивная произошёл сегодня, 27 мая, около 2:10. По данным спасателей, загорелась лоджия в  квартире на 10-м этаже, его потушили в течение 10 минут. В результате пострадали старая мебель, обшивка балкона и окно.


Хозяин квартиры Андрей Казючиц рассказал НГС.НОВОСТИ о том, что пожар произошёл из-за того, что в квартиру со стороны частного сектора попали из ракетницы.

 

«Проснулся от громкого хлопка и вспышки света. Вышел на балкон, увидел, что у меня балкон горит. Начал тушить водой, вёдрами. Потом соседей позвал, они помогали. Когда потушили, увидел, что окно пробито — дырка большая в окне. 


<…> Приехали пожарные, "скорая" приехала. В этой комнате, где лоджия, на диване я спал, а жена с ребёнком [возрастом] 2,5 года в соседней комнате. Ну и хорошо, что так получилось»,  — вспоминает Андрей прошедшую ночь.

Гильза, которую нашли после пожара
Гильза, которую нашли после пожара

По его словам, на балконе он нашёл обгоревшую гильзу размером примерно 5 см в длину и 3 см в диаметре. «Полицию пришлось ждать до половины 7-го. Посмотрели, сказали, что следствие ничего искать не будет, дали понять, что все заняты, "У нас грабежи". Пришлось самому идти по магазинам, чтобы смотрели камеры [наружного видеонаблюдения]. <…> Ни МЧС, ни полиция не могут сказать, что это. Гильза как лежит дома, так и лежит, её не забирают. Это же угроза жизни была, этим же надо заниматься. 


Я в интернете посмотрел, она похожа на сигнальную ракету, которую в охотничьих магазинах продают. 


Это не салют, это точно», — объяснил он.


В пресс-службе регионального ГУ МВД России пояснили, что ведомство проводит доследственную проверку. «По её итогам будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе и добавили, что проверку назначили и сотрудники регионального МЧС.


Напомним, недавно произошёл пожар в одном из домов Сузуна. Семейная пара, которая в нём жила, отравилась угарным газом

Кирилл Шматков
Фото предоставлены Андреем Казючицом

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