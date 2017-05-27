Новосибирец уехал в командировку на север и сбежал от надоевшей работы за 65 километров

Архангельские спасатели не смогли найти новосибирца

Житель Новосибирска уехал в командировку на Белое море и сбежал от неё, устроив опасный 4-дневный поход, потому что ему надоело работать.





Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Архангельской областной службы спасения. По данным издания, новосибирец приехал на морскую гидрометеорологическую станцию Зимнегорский Маяк на берегу Белого моря 2 недели назад — 12 мая. В понедельник, 22 мая, он внезапно ушёл с работы, не предупредив своего единственного напарника. Тот подумал, что его коллега пошёл в сторону Архангельска по берегу моря, но спасателям сообщил о пропаже только в четверг, спустя 4 дня. Сотрудники МЧС на катере обследовали береговую линию и рыбацкие избы, но новосибирца не нашли.





Вечером в четверг спасателям сообщили, что мужчина добрался до местной деревни Патракеевка, которая расположена в 65 км от маяка. Её жители накормили новосибирца. От них он ушёл в соседнюю деревню Лапоминка, откуда на попутках поехал в сторону Архангельска.







Обычно новосибирцы сбегают с работы из-за долгов по зарплате. Так, по этой причине недавно сбежали охранники со стройки в Кировском районе.