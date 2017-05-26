Новосибирский разработчик придумал способ сократить время ожидания заказа

В планах создателей — сделать чат, в котором клиенты и работники ресторанов будут общаться

Новосибирец разработал приложение, позволяющее забронировать место в ресторане и выбрать блюдо с оплатой вперёд.





Специалист Института систем информатики имени А.П. Ершова СО РАН Алексей Шумаков создал приложение Restomania — благодаря нему можно заказать столик и блюдо к определённому времени, сообщает «Наука в Сибири».







Приложение помогает избавиться от очередей и экономит время. В дальнейшем разработчик планирует выпускать приложения-гиды по узким сегментам общепита, таким как кафе и бары.







Как уверят разработчики, приложение уже доступно для скачивания. Пока разработчики подключают только российские заведения, в приложении в ближайшее время появится возможность сделать заказ в «Кардамоне» и в «Кузине».







В планах создателей — сделать чат, чтобы у пользователя была возможность пообщаться с работниками заведения и следить за акциями и скидками.







Напомним, 23 мая платежный сервис Android Pay стал доступен для жителей России — теперь оплачивать покупки с помощью телефона могут не только пользователи iPhone, но и телефонов на базе Android.