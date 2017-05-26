Кусок бетона с крыши дома расколотил иномарку

Автовладельцы считают, что машина получила ущерб не меньше 60 тыс. руб.

Днем 26 мая бетонный блок с крыши 10-этажного дома в Октябрьском районе упал на припаркованный автомобиль «Хонда Цивик» — владельцы оценивают ущерб в десятки тысяч рублей.





Инцидент произошел около 14:30 у дома по адресу ул. Стофато, 13.







«Мне сестра позвонила, она только пришла с выпускного, из садика. А я в это время была на выпускном с ребенком в школе. Это место такое еще проходное: постоянно там люди ходят и детишки — в садик, в школу. И там 15 лет ставят машины вдоль дома», — рассказала жительница Новосибирска Екатерина Кириченко, припарковавшая машину у дома по ул. Стофато, 13. По словам Екатерины, машина оформлена на её отца, но ездит на ней она.







Вскоре после случившегося из ЖЭУ УК «МКС-Новосибирск», обслуживающего этот дом, пришел главный инженер, сделал замеры и поднялся на крышу дома, рассказывает Екатерина. Опасное место огорожено не было, хотя, по словам девушки, это уже не первый случай, когда с крыши этого дома падают бетонные блоки. Предыдущий раз произошел в начале весны: блок с крыши упал на другую машину, стоявшую с торца этого же здания, добавила Екатерина Кириченко.







Кусок бетона упал на припаркованную у дома на ул. Стофато, 10 машину





Муж Екатерины Аркадий пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что после оценки ущерба, который будет произведен завтра, они намерены подавать в суд на УК.







«Там ужас вообще! Капот точно под замену. Блок примерно 30 на 30 [см] и толщиной сантиметров 8. Он пробил стекло и правую часть панели и ушел чуть ли не до бардачка. <…> Все крепежи просто внутрь ушли, в капот. Думаю, не меньше 60 [тыс. руб.] это будет стоить. Машина 2008 года, достаточно всё дорогое на нее. Но оценщик точно скажет», — заметил Аркадий.





Напомним, 8 мая сильный ветер срывал с крыш домов домов листы кровли — читатели НГС.НОВОСТИ прислали видео, как с крыши дома на ул. Сибирской на машину падает большой кусок железа.