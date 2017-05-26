Кусок бетона с крыши дома расколотил иномарку

Автовладельцы считают, что машина получила ущерб не меньше 60 тыс. руб.
Автовладельцы считают, что машина получила ущерб не меньше 60 тыс. руб.

Днем 26 мая бетонный блок с крыши 10-этажного дома в Октябрьском районе упал на припаркованный автомобиль «Хонда Цивик» — владельцы оценивают ущерб в десятки тысяч рублей.


Инцидент произошел около 14:30 у дома по адресу ул. Стофато, 13. 


«Мне сестра позвонила, она только пришла с выпускного, из садика. А я в это время была на выпускном с ребенком в школе. Это место такое еще проходное: постоянно там люди ходят и детишки — в садик, в школу. И там 15 лет ставят машины вдоль дома», — рассказала жительница Новосибирска Екатерина Кириченко, припарковавшая машину у дома по ул. Стофато, 13. По словам Екатерины, машина оформлена на её отца, но ездит на ней она.


Вскоре после случившегося из ЖЭУ УК «МКС-Новосибирск», обслуживающего этот дом, пришел главный инженер, сделал замеры и поднялся на крышу дома, рассказывает Екатерина. Опасное место огорожено не было, хотя, по словам девушки, это уже не первый случай, когда с крыши этого дома падают бетонные блоки. Предыдущий раз произошел в начале весны: блок с крыши упал на другую машину, стоявшую с торца этого же здания, добавила Екатерина Кириченко.


Кусок бетона упал на припаркованную у дома на ул. Стофато, 10 машину 
Кусок бетона упал на припаркованную у дома на ул. Стофато, 10 машину 


Муж Екатерины Аркадий пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что после оценки ущерба, который будет произведен завтра, они намерены подавать в суд на УК.


«Там ужас вообще! Капот точно под замену. Блок примерно 30 на 30 [см] и толщиной сантиметров 8. Он пробил стекло и правую часть панели и ушел чуть ли не до бардачка. <…> Все крепежи просто внутрь ушли, в капот. Думаю, не меньше 60 [тыс. руб.] это будет стоить. Машина 2008 года, достаточно всё дорогое на нее. Но оценщик точно скажет», — заметил Аркадий. 


Напомним, 8 мая сильный ветер срывал с крыш домов домов листы кровли — читатели НГС.НОВОСТИ прислали видео, как с крыши дома на ул. Сибирской на машину падает большой кусок железа.

Илья Калинин
Фото Екатерины Кириченко

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