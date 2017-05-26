Полиция нашла пропавших новосибирских школьниц

Пропавших школьниц нашли в пригороде Новосибирска
Пропавших школьниц нашли в пригороде Новосибирска

Новосибирские полицейские нашли пропавших после последнего звонка школьниц Веронику Гордейчик и Полину Микиденко на даче родственников одной из девушек. 


«Их нашли пару часов назад на даче у родственников одной из [школьниц] в Болотнинском районе. Самих родственников на даче не было. Жизни и здоровью школьниц ничего не угрожает, они были переданы родителям», — рассказал НГС.НОВОСТИ дежурный сотрудник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по НСО.


Напомним, девушки пропали 25 мая. Вероника Гордейчик ушла из дома № 51/1 по ул. Богдана Хмельницкого, а Полина Микиденко — из дома № 46 по ул. Сакко и Ванцетти. Заявление о пропаже в полицию подали родители школьниц

Мария Шевлягина 
Фото Александра Ощепкова

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