МЧС запустит дроны, чтобы следить за новосибирцами на пляжах

Основная задача патрулирования пляжей с помощью квадрокоптеров — предупредить гибель на воде
Основная задача патрулирования пляжей с помощью квадрокоптеров — предупредить гибель на воде

26 мая спасатели МЧС предупредили новосибирцев, что в купальный сезон пляжи будут патрулировать квадрокоптеры — они будут искать пловцов и судоводителей, попавших в беду. 


«Как это будет работать: люди пришли компанией отдохнуть и помимо шашлыков еще что-то употребить. 


Если мы заметим такие группы [отдыхающих с помощью квадрокоптеров] в несанкционированном [для плавания] месте, то группы [спасателей] будут выходить и проводить инструктаж. Разгонять и штрафовать [людей] мы не можем, сотрудники полиции могут. 


Наша основная задача — предупредить гибель на воде. По закону никто не запрещает жарить шашлыки на берегу. Если все-таки они [нарушители] внемлят, что купаться опасно, это будет большой плюс», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС России по НСО Павел Винаков.


В прошлом году у областного ГУ МЧС был в пользовании 1 квадрокоптер, который использовался на оперативных событиях и ЧС. В конце 2016 года из областного бюджета были выделены средства на покупку 13 квадрокоптеров. Весной 2017 года они уже использовались для мониторинга паводка, в купальный сезон часть из них будет летать над местами, запрещенными для купания.

 

Напомним, начало этой недели встретило Новосибирск жарой, и горожане потянулись на пляж.

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 1537
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено