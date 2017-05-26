МЧС запустит дроны, чтобы следить за новосибирцами на пляжах

Основная задача патрулирования пляжей с помощью квадрокоптеров — предупредить гибель на воде

26 мая спасатели МЧС предупредили новосибирцев, что в купальный сезон пляжи будут патрулировать квадрокоптеры — они будут искать пловцов и судоводителей, попавших в беду.





«Как это будет работать: люди пришли компанией отдохнуть и помимо шашлыков еще что-то употребить.





Если мы заметим такие группы [отдыхающих с помощью квадрокоптеров] в несанкционированном [для плавания] месте, то группы [спасателей] будут выходить и проводить инструктаж. Разгонять и штрафовать [людей] мы не можем, сотрудники полиции могут.





Наша основная задача — предупредить гибель на воде. По закону никто не запрещает жарить шашлыки на берегу. Если все-таки они [нарушители] внемлят, что купаться опасно, это будет большой плюс», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС России по НСО Павел Винаков.





В прошлом году у областного ГУ МЧС был в пользовании 1 квадрокоптер, который использовался на оперативных событиях и ЧС. В конце 2016 года из областного бюджета были выделены средства на покупку 13 квадрокоптеров. Весной 2017 года они уже использовались для мониторинга паводка, в купальный сезон часть из них будет летать над местами, запрещенными для купания.







Напомним, начало этой недели встретило Новосибирск жарой, и горожане потянулись на пляж.

