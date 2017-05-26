Зоопарк на диване: белые медведи и ягуары попали в 3D-тур в интернете

Белые медведи попали на снимки 3D-тура по Новосибирскому зоопарку им. Р.А. Шило
Белые медведи попали на снимки 3D-тура по Новосибирскому зоопарку им. Р.А. Шило

В пятницу, 26 мая, в интернете опубликован 3D-тур по Новосибирскому зоопарку — на снимки попали любимые животные горожан.


«Осенью к нам обратились сотрудники Новосибирского зоопарка с просьбой сделать 3D-тур. Мы решили отложить эту идею до весны — чтобы застать хорошую погоду. Работа была завершена полторы недели назад, она была сделана за 4–5 дней, делало её 4 человека. Для съемки тура нам нужно было подгадать, чтобы людей в кадре было минимум, но максимум — животных», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор компании «На все 360», подготовившей проект, Роман Цой.


На снимки попали львы, бенгальские тигры, ягуар, белые медведи и орангутанг. До этого компания делала туры по различным новосибирским объектам культуры — в Сети есть тур по филармонии и консерватории.


Работники компании «На все 360» перенесли создание тура на весну, чтобы застать хорошую погоду
Работники компании «На все 360» перенесли создание тура на весну, чтобы застать хорошую погоду


Сейчас тур по зоопарку размещён на сайте компании, но в ближайшее время, по словам Романа Цоя, он появится на сайте зоопарка.


Двумя днями ранее редкие полосатые котята появились на публике в Новосибирском зоопарке.

Мария Шевлягина
Фото Ольги Бурлаковой (1), скриншот navse360.ru (2)

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