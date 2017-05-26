Зоопарк на диване: белые медведи и ягуары попали в 3D-тур в интернете
В пятницу, 26 мая, в интернете опубликован 3D-тур по Новосибирскому зоопарку — на снимки попали любимые животные горожан.
«Осенью к нам обратились сотрудники Новосибирского зоопарка с просьбой сделать 3D-тур. Мы решили отложить эту идею до весны — чтобы застать хорошую погоду. Работа была завершена полторы недели назад, она была сделана за 4–5 дней, делало её 4 человека. Для съемки тура нам нужно было подгадать, чтобы людей в кадре было минимум, но максимум — животных», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор компании «На все 360», подготовившей проект, Роман Цой.
На снимки попали львы, бенгальские тигры, ягуар, белые медведи и орангутанг. До этого компания делала туры по различным новосибирским объектам культуры — в Сети есть тур по филармонии и консерватории.
Сейчас тур по зоопарку размещён на сайте компании, но в ближайшее время, по словам Романа Цоя, он появится на сайте зоопарка.
Двумя днями ранее редкие полосатые котята появились на публике в Новосибирском зоопарке.
Мария Шевлягина
Фото Ольги Бурлаковой (1), скриншот navse360.ru (2)