Зоопарк на диване: белые медведи и ягуары попали в 3D-тур в интернете

Белые медведи попали на снимки 3D-тура по Новосибирскому зоопарку им. Р.А. Шило

В пятницу, 26 мая, в интернете опубликован 3D-тур по Новосибирскому зоопарку — на снимки попали любимые животные горожан.







«Осенью к нам обратились сотрудники Новосибирского зоопарка с просьбой сделать 3D-тур. Мы решили отложить эту идею до весны — чтобы застать хорошую погоду. Работа была завершена полторы недели назад, она была сделана за 4–5 дней, делало её 4 человека. Для съемки тура нам нужно было подгадать, чтобы людей в кадре было минимум, но максимум — животных», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор компании «На все 360», подготовившей проект, Роман Цой.





На снимки попали львы, бенгальские тигры, ягуар, белые медведи и орангутанг. До этого компания делала туры по различным новосибирским объектам культуры — в Сети есть тур по филармонии и консерватории.







Работники компании «На все 360» перенесли создание тура на весну, чтобы застать хорошую погоду





Сейчас тур по зоопарку размещён на сайте компании, но в ближайшее время, по словам Романа Цоя, он появится на сайте зоопарка.





Двумя днями ранее редкие полосатые котята появились на публике в Новосибирском зоопарке.