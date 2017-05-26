Американец сделал в Новосибирске тату на ноге в виде памятника Ленину

Американский художник набил себе в Новосибирске татуировку в виде памятника Ленину
Американский художник набил себе в Новосибирске татуировку в виде памятника Ленину

Американский художник Марк Савиано набил в тату-студии «Революция» татуировку в виде памятника Ленину, стоящего на главной площади Новосибирска.


«Марк очень любит Новосибирск, и каждый раз, когда он сюда приезжает, он делает татуировку. В прошлом году он у меня набил кота с русской надписью. И каждый год, как он будет приезжать в Новосибирск, будет добавлять к этой надписи восклицательный знак», — рассказала НГС.НОВОСТИ мастер новосибирской тату-студии «Революция» Екатерина Велдер.


Тату на правой голени Марка Савиано
Тату на правой голени Марка Савиано


В этот раз художник перед приездом в Новосибирск написал сотрудникам тату-студии и сказал, что хочет новую татуировку. Мастера предложили Марку набить Владимира Ленина — изображение памятника, стоящего на одноименной площади в центре Новосибирска. Художник согласился.


Татуировка с котом на предплечье художника, которую он сделал себе во время прошлого визита в Новосибирск
Татуировка с котом на предплечье художника, которую он сделал себе во время прошлого визита в Новосибирск


Татуировку Екатерина Велдер сделала художнику на прошлой неделе. Смотрящий вдаль Ленин с развевающимся плащом расположился на правой голени художника. «По времени ушло около 2,5–3 часов. Вообще мне идеи Марка очень нравятся, интересно было работать», — сказала Екатерина.


Справка: Художник Марк Савиано из Миссури создает стикеры с порой абсурдными текстами и распространяет их по миру. Выставка работ художника пройдет в Новосибирске 2 июня (информация из группы художника в соцсети «ВКонтакте»).


В Новосибирске часто делают необычные и интересные татуировки. Например, работники федеральной сети автосервисов Fit Service сделали себе татуировки с эмблемой компании.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/tattoonsk

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