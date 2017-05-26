В Новосибирске начали собирать помощь для красноярских погорельцев

В Красноярском крае 339 человек, в том числе 47 детей, остались без жилья

В Красноярском крае более 300 человек остались без жилья из-за массовых пожаров — новосибирцам предложили помочь погорельцам и собрать гуманитарную помощь. Пункт приема гуманитарной помощи открылся 26 мая в Академгородке.







«Пункт открылся буквально 2 часа назад, ещё пока никто не принёс вещи, но завтра уже будут 2 человека. В первую очередь нужно собрать технику — одежду в Красноярском крае все принесут, а вот мелкая бытовая техника [может быть в дефиците]. У людей нет чайников, даже банально они не могут позвонить своим родственникам и предупредить, потому что нет телефона», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёр Раиса Кунцевич.





В пункт можно приносить продукты питания длительного хранения, одежду и обувь, организаторы советуют нести также технику и бытовую химию.







Пункт приёма находится в Доме молодёжи «Юность», который расположен на ул. Строителей, 21 в Академгородке. Пункт приема будет работать с 8 утра до 22 часов вечера, он проработает до 11 июня.







Ранее в ГУ МЧС по Красноярскому краю говорили, что полностью или частично огнём повреждён 71 дом. 339 человек, в том числе 47 детей, остались без жилья, сообщал НГС.Красноярск. В Канске сгорело 36 домов, в Лесосибирске — 30 домов, в пос. Малая Кеть — 5 домов.







25 мая глава МЧС России Владимир Пучков прилетел в Красноярск — он будет контролировать ход ликвидации последствий пожаров и оказания всесторонней помощи пострадавшим.







В сентябре 2016 года сибирские спасатели, в том числе и из НС, собрали 67 тонн продуктов, одежды и полезных вещей для пострадавших от паводка жителей Приморского края.