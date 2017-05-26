Власти пообещали убрать бездонную яму на «Родниках» через 3 года

Внедорожник в яме на «Родниках» в апреле 2017 года
Внедорожник в яме на «Родниках» в апреле 2017 года

Грунтовую дорогу в ямах между ул. Гребенщикова и домом по адресу ул. Мясниковой, 8 не будут ремонтировать ещё в течение 3 лет, несмотря на обращения жителей и глубокие лужи, в которых тонут даже внедорожники. Власти объяснили это недостатком бюджетных средств. 


«Пришло письмо [из мэрии], что до 2020 года не ждите. В 20-м году в лучшем случае её в планы включат. Мы писали через администрацию [Калининского района]. Приходили ответы, что мы будем включены в план на 2017 год. А потом мы стали писать сразу в мэрию. Сейчас будем проводить с жильцами собрание — будем что-то придумывать. Всё равно нам нужен какой-то путь объездной. Будем своими силами решать. Видимо, у нас в городе только так и решают: одни вон по ОбьГЭСу ездят — то бетоном заливают, то щебнем закидывают. Только там, видимо, у нас дороги и строятся», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница микрорайона «Родники» Екатерина Грохотова.


В ответе мэрии от 12 мая за подписью руководителя департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергея Райхмана сообщается, что общая стоимость строительства этого участка дороги оценена в 72,4 млн руб., но финансирование работ возможно только в 2020 году. Фотография письма, которое на днях получила Екатерина Грохотова, есть в распоряжении НГС.НОВОСТИ.


По словам Грохотовой, проблема с этой дорогой существует уже несколько лет — 2 года назад в дома на ул. Мясниковой заселили переселенцев из аварийного и ветхого жилья, но дорогу с твёрдым покрытием к ним не построили и оставили её грунтовой. Ещё один способ проехать к домам — по внутриквартальным проездам, а дорога через гаражный кооператив на ул. Игарской перекрыта шлагбаумом. 


Грунтовая дорогая в этой части «Родников» прославилась этой весной — на ней появилась глубокая лужа, ставшая ловушкой для проезжающих машин, в том числе повышенной проходимости. В воде заглохли десятки автомобилей, многие набрали воды в салон.


Екатерина Грохотова говорит, что жители домов на ул. Мясниковой даже согласны, чтобы эту яму полуметровой глубины просто засыпали или закрыли бетонной плитой.


«Данный объект строительства не включен в муниципальную программу "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новосибирска и обеспечений дорожного движения на них" на 2016–2020 гг., утвержденную Советом депутатов города, соответственно, на него не выделены лимиты финансирования», — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе мэрии Новосибирска.


Ранее на этой неделе НГС.НОВОСТИ сообщали о том, что два новосибирца на «Лексусе» за свой счет закатали асфальтом дорогу на ОбьГЭСе — городские дорожники в ответ заявили, что дадут им почётную грамоту или «наедут».

Илья Калинин
Фото Андрея Рубанова

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