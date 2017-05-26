В Новосибирскую область прибежал российский Форрест Гамп

Бизнесмен и бегун-путешественник Александр Капер прибежал в Новосибирскую область на 83-й день марафона Москва – Пекин
Бизнесмен и бегун-путешественник Александр Капер прибежал в Новосибирскую область на 83-й день марафона Москва – Пекин

25 мая в Новосибирскую область прибежал ультрамарафонец Александр Капер — мужчина бегом преодолевает 8 тыс. км из Москвы до Пекина.


35-летний бизнесмен и бегун-путешественник Александр Капер прибежал в Новосибирскую область в рамках забега Москва – Пекин. В сам Новосибирск бегун попадёт 7 июня, а сейчас он бежит по автодороге Р-254 «Иртыш» недалеко от Татарска.


«Бегу я один. Утром я просыпаюсь в автодоме, завтракаю, пробегаю 20 км, потом обедаем, бегу дальше. В день я преодолеваю порядка 40 км с одной остановкой на обед. Вечером отдыхаю. В Новосибирске через 17 дней будет половина пути. Сегодня 84-й день забега, я всю часть от Москвы до Новосибирска преодолеваю за 90 с лишним дней», — рассказал НГС.НОВОСТИ по телефону Александр Капер.


Мужчина намерен за 200 дней пробежать 8000 км. Цель забега — «развитие добрососедских отношений между Россией и Казахстаном, Монголией и Китаем, пропаганда здорового образа жизни и укрепление связей любителей бега всех возрастов во всех четырех странах», рассказал ультрамарафонец. Старт забега из Москвы был 4 марта. С этого времени Капер пробежал Нижний Новгород, Владимир, Казань, Набережные Челны, Чебоксары, Уфу, Челябинск, Курган, Петропавловск (Казахстан) и Омскую область.


Александр Капер: «Я за последние 2 года обежал почти 50 регионов России. Так я узнаю свою страну»
Александр Капер: «Я за последние 2 года обежал почти 50 регионов России. Так я узнаю свою страну»


«Это мое хобби. Я за последние 2 года обежал почти 50 регионов России. Так я узнаю свою страну, получаю удовольствие от своей страны. Это моя большая жизненная страсть — путешествия пешком, бегом на тех скоростях, на которых человек способен воспринимать информацию», — рассказал Александр.


После забега Александр планирует выпустить большой фильм о России к концу 2017 года. «Ребята (бегуны.  К.Е.) меня выслеживают, бегут со мной вместе — любой желающий может присоединиться. Мы раздали уже больше 3 тыс. значков участников. Это и есть хребет России, на которых она стоит и держится. А не те, которые пьют "боярышник". И на Западе нас часто представляют, что мы алкоголики, аморальные, дружить не умеем. На самом деле это все не так. Об этом и будет фильм, важно показывать, что есть сильная, спортивная Россия», — пояснил ультрамарафонец.

На проект Капер получил несколько грантов от государства и вложил свои деньги — у мужчины своя мебельная фабрика, также бегуну помогают друзья. Капер оценил, что весь бюджет забега вместе с созданием фильма обойдется примерно в 30 млн руб.


В Новосибирске у ультрамарафонца будет пресс-конференция и массовые мероприятия: беговые экскурсии по городу, зарядки, осмотр достопримечательностей.


Справка: Александр Капер за свои забеги прозван журналистами российским Форрестом Гампом. Например, в апреле 2016 года Капер в одиночку пробежал ультрамарафон из Самары в Москву (через Казань) длиной 1500 км. В октябре 2016 года Александр организовал миротворческий марафон по территории Донецкой и Луганской Народных республик, за три дня Капер и другие бегуны преодолели более 150 км по территории военных действий. 1 января 2017 года он обежал Москву по МКАД 109 км при температуре 14 градусов. Кроме того, в активе бегуна множество многокилометровых забегов по России.


Александр Капер — не первый участник длительных путешествий, приехавший в Новосибирск. В прошлом году в город заезжал 24-летний учитель географии, отправившийся на велосипеде из Чувашии на Дальний Восток. В поездку молодой человек отправился, чтобы самому посмотреть города и страны и потом рассказывать об этом детям на уроках географии.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены Марией Капер (1, 2), instagram.com/runkaper (3)

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