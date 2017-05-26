В клубе «Отдых» отменили концерт популярной группы с Украины

Группа 5'NIZZA

Вечером 26 мая в клубе «Отдых» должен был пройти концерт группы 5'NIZZA, однако организатор концерта в Новосибирске решил отменить выступление из-за низких предварительных продаж билетов.





«Причина отмены шоу группы 5'NIZZA банальна — крайне низкая предпродажа билетов. [Всего было продано] 339 билетов, проводить концерт — экономическое самоубийство для нас. [Низкая продажа билетов —] это проблема всего тура. По этим же причинам отменён концерт в Караганде», — сообщил НГС.НОВОСТИ источник, близкий к организатору концерта. Отмену выступления группы также подтвердил коммерческий директор клуба «Отдых» Алексей Алышев.





Как отметил источник НГС.НОВОСТИ, концерт состоялся бы при продаже 800 билетов. Причинами продажи малого количества билетов он называет экономический кризис и плохую поддержку рекламной кампании менеджерами артистов.





Помимо этого, 22 мая новосибирцы начали сообщать в соцсетях о случаях продажи поддельных билетов на этот концерт — мошенники успели продать более 30 фальшивых электронных билетов, номер которого мог совпадать с подлинным. «Люди, которые приобрели фальшивые билеты, должны обращаться в полицию и искать людей, у которых они купили подделку», — пояснил источник, близкий к организатору концерта 5'NIZZA.





По его данным, деньги за билеты на отменённый концерт начнут возвращать с 10 июня.





Напомним, в ноябре 2015 года в Новосибирске сорвался концерт Limp Bizkit. Тогда шоу было отменено по инициативе столичных организаторов российского тура группы — концертного агентства T.C.I. В заявлении президента T.C.I. Эдуарда Ратникова причиной отмены названо «систематическое невыполнение контрактных обязательств» новосибирским организатором.

