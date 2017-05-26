На улицу Богдана Хмельницкого вернулись лавочки





Первые лавочки появились там, где они раньше и стояли, — возле кинотеатра «Космос»

На пустующих площадках возле кинотеатра «Космос» и у музея Калининского района 25 мая установили лавочки — всего на ул. Богдана Хмельницкого в этом году должно появиться 10 лавочек.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ депутат горсовета Дмитрий Прибаловец, представляющий округ в этой части Калининского района, лавочки были установлены в рамках исполнения наказов избирателей. По его словам, люди сами голосовали за места, где они нужны в первую очередь.







«Две первые поставили у кинотеатра "Космос", одну — у музея Калининского района. Остальные будут стоять возле почты на Богдана Хмельницкого, Сбербанка, продуктовых магазинов — в тех местах, где большое скопление людей и особенно где много ветеранов», — объяснил депутат.







Ещё одну лавочку установили у музея Калининского района

Всего в этом году на ул. Богдана Хмельницкого установят 10 лавочек, работы продолжатся на следующей неделе. По словам Прибаловца, первоначально их планировали установить на тротуары, но в ДЭУ выразили опасение, что зимой трактор может эти лавочки повредить — о подобном случае в Кировском районе ранее сообщали НГС.НОВОСТИ. Сейчас подрядчик рассматривает вариант бетонирования участков газонов, чтобы можно было укрепить антивандальные элементы.







Одно из мест, где установка лавочек сейчас проходит согласование — территория возле фонтана у бассейна «Нептун». «Дело в том, что "Нептун" — областное учреждение, и земля областная, а наказ городской», — пояснил Дмитрий Прибаловец.







Установка финансируется из городского бюджета. По планам депутата, она продолжится и в следующем году.