Мэрия Новосибирска отдала пустырь на крупной развязке под магазин

Мэрия Новосибирска сдала в аренду пустырь на разъезде Иня

Мэрия Новосибирска провела аукционы на право аренды земельных участков, предназначенных для строительства.





Из 4 аукционов состоявшимся признан только один — по территории почти в 1,8 га между развязкой на Бердском шоссе и ул. Первомайской, говорится в документах, опубликованных на официальном сайте мэрии.





Участок частично расположен в водоохранной зоне и имеет соответствующие ограничения, однако на нём можно построить магазин торговой площадью до 5 тыс. кв. м, указано в документах на сайте мэрии.







Согласно протоколу аукциона, единственным участником аукциона стало ООО «РЕАЛ ЭСТЕЙТ», которое заплатит за право аренды участка начальную стоимость — 5,299 млн руб.







По данным «СПАРК», единственным владельцем компании-победителя является Тимофей Герасько, также занимающий должность коммерческого директора сети супермаркетов «Быстроном». В разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ он сообщил, что пока не готов комментировать планы компании на застройку участка.





На крупных городских развязках часто строят гипермаркеты и торговые центры. Так, осенью прошлого года на Мочищенском шоссе началось строительство торгового центра «Гигант». Между тем, по данным аналитиков, число крупных продовольственных магазинов в Новосибирске уже достигло предела.