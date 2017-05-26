Две подружки-школьницы пропали в Новосибирске после последнего звонка

Вероника Гордейчик
Вероника Гордейчик

В Новосибирске волонтёры и полиция ищут двух 14-летних школьниц Веронику Гордейчик и Полину Микиденко.


Ориентировку с розыском подростков распространили волонтёры отряда «ДоброСпас-Новосибирск». Обе девушки пропали вчера, 25 мая, когда в новосибирских школах проходили последние звонки.


По данным волонтёров, Вероника Гордейчик ушла из дома № 51/1 по ул. Богдана Хмельницкого, а Полина Микиденко — из дома № 46 по ул. Сакко и Ванцетти. С тех пор местонахождение обеих девушек неизвестно.


Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что девушки — подруги. «Они знакомы с прошлого года, вместе в лагере были. Мы предполагаем, что они находятся вместе. Вроде они были в районе "Галереи" (ТРЦ «Галерея Новосибирск».  К.Е.), в Центральном районе, на метро катались», — пояснил источник.


Полина Микиденко
Полина Микиденко


Он добавил, что заявление о пропаже в полицию подали родители девушек.


14-летней пропавшей Веронике Гордейчик на вид 15 лет, рост девушки 150 см, слева над верхней губой есть родинка. Вероника была одета в коричнево-телесный вязаный кардиган, светло-голубые джинсы и черные кеды, с собой у девушки был светло-коричневый рюкзак, планшет Lenovo и паспорт.


Полине Микиденко на вид 13–15 лет, рост 160 см, у девушки длинные светлые волосы. В день пропажи была одета в плащ розового цвета, синие джинсы и черные кроссовки.


Всех, кто что-либо знает о пропавших, просят звонить в полицию по телефону 02, или телефонам волонтёров — 8-953-887-17-77, 8-952-945-87-11, 8-913-372-47-37.


Несколько дней назад волонтёры и полиция начали искать 29-летнюю Любовь Карасеву, которая вышла из дома утром 14 мая и пропала.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены отрядом «ДоброСпас-Новосибирск»

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