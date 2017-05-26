Появилось страшное видео падения люльки с рабочим со стройки на Шамшурина

Упавшая люлька на стройплощадке на ул. Дмитрия Шамшурина
Упавшая люлька на стройплощадке на ул. Дмитрия Шамшурина

На YouTube опубликовано видео падения строительной люльки со здания на ул. Дмитрия Шамшурина в Железнодорожном районе Новосибирска вечером 24 мая. 


Ссылку на видео в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель.


Ролик снят с видеорегистратора автомобиля, припаркованного на обочине дороги. Люлька падает со здания в тот момент, когда по ул. Дмитрия Шамшурина едет довольно плотный поток автомобилей. После падения строительного лифта на дорогу вылетают обломки металлоконструкций, поднимая клубы пыли. Одна из труб попадает в проезжающий по ул. Дмитрия Шамшурина Land Cruiser и сильно деформирует его крышу. 


Напомним, несчастный случай произошел вечером 24 мая на стройплощадке по адресу ул. Дмитрия Шамшурина, 1 стр. Сорвавшийся с высоты 46-летний рабочий оказался сотрудником подрядной организации ООО «Фолк», которая участвует в возведении дома на ул. Дмитрия Шамшурина. Мужчина получил тяжелые травмы. 



Новосибирские следователи уже начали проверку инцидента и выяснили, что у него не было допуска к выполнению высотных работ. 

Михаил Руднев
Фото Ольги Бурлаковой
Видео YouTube, канал MrSiberian

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