Появилось страшное видео падения люльки с рабочим со стройки на Шамшурина

Упавшая люлька на стройплощадке на ул. Дмитрия Шамшурина

На YouTube опубликовано видео падения строительной люльки со здания на ул. Дмитрия Шамшурина в Железнодорожном районе Новосибирска вечером 24 мая.





Ссылку на видео в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель.





Ролик снят с видеорегистратора автомобиля, припаркованного на обочине дороги. Люлька падает со здания в тот момент, когда по ул. Дмитрия Шамшурина едет довольно плотный поток автомобилей. После падения строительного лифта на дорогу вылетают обломки металлоконструкций, поднимая клубы пыли. Одна из труб попадает в проезжающий по ул. Дмитрия Шамшурина Land Cruiser и сильно деформирует его крышу.





Напомним, несчастный случай произошел вечером 24 мая на стройплощадке по адресу ул. Дмитрия Шамшурина, 1 стр. Сорвавшийся с высоты 46-летний рабочий оказался сотрудником подрядной организации ООО «Фолк», которая участвует в возведении дома на ул. Дмитрия Шамшурина. Мужчина получил тяжелые травмы.









Новосибирские следователи уже начали проверку инцидента и выяснили, что у него не было допуска к выполнению высотных работ.