Появилось страшное видео падения люльки с рабочим со стройки на Шамшурина
На YouTube опубликовано видео падения строительной люльки со здания на ул. Дмитрия Шамшурина в Железнодорожном районе Новосибирска вечером 24 мая.
Ссылку на видео в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель.
Ролик снят с видеорегистратора автомобиля, припаркованного на обочине дороги. Люлька падает со здания в тот момент, когда по ул. Дмитрия Шамшурина едет довольно плотный поток автомобилей. После падения строительного лифта на дорогу вылетают обломки металлоконструкций, поднимая клубы пыли. Одна из труб попадает в проезжающий по ул. Дмитрия Шамшурина Land Cruiser и сильно деформирует его крышу.
Напомним, несчастный случай произошел вечером 24 мая на стройплощадке по адресу ул. Дмитрия Шамшурина, 1 стр. Сорвавшийся с высоты 46-летний рабочий оказался сотрудником подрядной организации ООО «Фолк», которая участвует в возведении дома на ул. Дмитрия Шамшурина. Мужчина получил тяжелые травмы.
Новосибирские следователи уже начали проверку инцидента и выяснили, что у него не было допуска к выполнению высотных работ.
Михаил Руднев
Фото Ольги Бурлаковой
Видео YouTube, канал MrSiberian