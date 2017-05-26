Хоккеисты сняли трогательный ролик в поддержку чемпионата в Новосибирске

В проморолике снялись хоккеисты «Сибири-2003»
В проморолике снялись хоккеисты «Сибири-2003»

Хоккейный клуб «Сибирь» снял проморолик в поддержку Новосибирска, который претендует на проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.


Видео появилось на официальном канале ХК «Сибирь» на YouTube сегодня, 26 мая.


«Проморолик Новосибирска — кандидата на проведение молодёжного чемпионата мира в 2023 году. В съёмках принимали участие хоккеисты команды "Сибирь-2003", которым в момент проведения МЧМ-2023 будет как раз по 20 лет», — сообщает пресс-служба клуба.


На видео юных хоккеисты «Сибири» говорят, что очень хотят играть за сборную России в 2023 году. «В Новосибирске все любят хоккей, всё время забитые трибуны, некоторые даже стоя стоят! Мы очень хотим, чтобы молодёжный чемпионат мира прошёл в Новосибирске, мы будем изо всех сил бороться за победу», — говорят в ролике мальчики.



Неделю назад в Кёльне прошла презентация заявки Новосибирска на проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Чтобы принять чемпионат, город должен не только построить новую ледовую арену на берегу Оби, но и решить вопросы безопасности, информационной поддержки, создать доброжелательную атмосферу, подготовить инфраструктуру для туристов. Однако решение о том, где именно пройдёт МЧМ-2023, Международная федерация хоккея примет в следующем году.

Ксения Евдокимова
Скриншот видео youtube.com, канал HCSibir
Видео youtube.com, канал HCSibir

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