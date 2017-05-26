Компания из Барнаула откроет в Новосибирске магазин для самостоятельных людей

Новый гипермаркет откроется в Новосибирске
Новый гипермаркет откроется в Новосибирске

Группа компаний «Практика» из Барнаула откроет в середине лета в новосибирском Академгородке DIY-гипермаркет товаров для дома «Аксиома».


В ГК «Практика» также входят магазины товаров для ремонта «Формула М2», сейчас в Новосибирске таких 2 — на ул. Дуси Ковальчук и на ул. Планетной. С брендом «Аксиома» барнаульская компания заходит в Новосибирск впервые. Новый гипермаркет откроется на ул. Кутателадзе рядом с ТРЦ «Эдем». 


Площадь гипермаркета составит 6 тыс. кв. м, сейчас в магазине завершается ремонт, сообщили НГС.НОВОСТИ в компании. Точная дата открытия пока не озвучивается. «Возможно, к середине лета мы будем знать, когда откроемся, а может, уже и откроемся», — сообщила менеджер по рекламе ГК «Практика» Дарья Клушина. 


«С городом мы знакомы, но мы заходим с другим брендом, который обладает более расширенным ассортиментом. Академгородок нам интересен, потому что поблизости там нет таких магазинов, и мы считаем, что будем полезны жителям», — отметила собеседница. Магазин будет работать в формате DIY (от англ. do it yourself — «сделай сам»), который предполагает, что человек будет заниматься ремонтом самостоятельно.


В ассортимент «Аксиомы», по словам Клушиной, войдут отделочные материалы, товары для стройки и обновления интерьера, а также товары для дома. «Там будет очень широкий спектр: текстиль, посуда, шторы, картины, различный декор. Товары для сада, саженцы, комнатные растения, семена, садовые качели и многое другое», — перечислила Клушина. Насчет мягкой и корпусной мебели компания пока не определилась, но мебель для ванных комнат «будет точно», обещает Клушина. 


Прогнозов по покупательскому потоку в компании пока не строят, но отмечают, что барнаульскую «Аксиому» посещают 60–80 тыс. человек в месяц.


В Барнауле «Аксиома» работает с 2014 года, бренд принадлежит ООО «Фортуна», учредителями компании, по данным «СПАРК», являются Антон Злобин (49 %) и Вячеслав Малетин (51 %).


В Новосибирске по запросу «стройматериалы» 2ГИС выдает 561 магазин, среди них крупнейшие — 3 магазина «Леруа Мерлен», «Большая Медведица», 2 торговых комплекса «ВТД & Колорлон» и др. Новосибирская сеть «Домоцентр» в декабре 2016 года сменила регион регистрации на Ростовскую область и окончательно покинула Новосибирск. Последний DIY-гипермаркет Forma, входивший в сеть «Домоцентра», закрылся в Ленинском районе Новосибирска летом 2016 года из-за резкого падения покупательского спроса на DIY-рынке, писал «КоммерсантЪ». 


Об открытии первого крупного ТЦ «Эдем» в Академгородке НГС.НОВОСТИ писали в феврале этого года — в удалённом районе Новосибирска он стал первым современным объектом, включающим фуд-корт, кинотеатр и фонтан.

Наталья Гредина
Фото с сайта www.axiomahome.ru

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