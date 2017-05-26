Сибирячка поймала 11-килограммовую рыбину в озере под Новосибирском

Надежда Бронникова поймала 11-килограммового сазана в секретном озере под Новосибирском. После фотосессии с Надеждой рыба отправилась обратно в озеро

Опытная рыбачка Надежда Бронникова поймала в диком озере под Новосибирском сазана весом 11,2 кг, но отпустила огромную рыбу.





Рекордным уловом Надежда Бронникова похвасталась на рыболовном форуме FishingSib 25 мая. Она рассказала НГС.НОВОСТИ, что поймала сазана весом 11 200 г позавчера в диком озере в Искитимском районе — точное местоположение рыбачка уточнить отказалась, поскольку место «секретное».







«Это далеко не гигантский на самом деле сазан. Они достаточно часто попадаются таких размеров. Предыдущий 10 кг был, до этого 8,2 кг — такие каждый год попадаются. Существуют сазаны по 20–25 кг в Новосибирской области!»





— пояснила Надежда Бронникова.







Надежда часто ловит крупную рыбу





Рыбачка заверила, что вытаскивать сазана из воды ей было не тяжело — для ловли рыбы она использовала так называемую закидушку, в которую переделала спиннинг. После фото с большим сазаном рыбу она отпустила обратно в озеро.







«В основном рыбу я не отпускаю. Я отношусь по принципу “поймал — съешь”, главное, чтобы рыба никогда не пропадала. Просто брать нерестовую — это явно девочка, и явно с икрой, и третью рыбину, когда у меня еще две в холодильнике — я не посчитала нужным», — отметила Надежда.







Сибирячка рыбачит с 4 лет — для нее это стало больше чем хобби





Женщина добавила, что летней рыбалкой она занимается с 4 лет, а с 8 лет рыбачит и зимой — её родители были рыбаками, а теперь она берёт на водоемы свою дочь. «Я не спортсменка, но на рыбалку езжу много лет. Это стало больше чем хобби», — улыбнулась она.





11-килограммовый сазан — действительно не рекорд: в апреле новосибирец Дмитрий Андропов поймал в Оби 16-килограммового сазана. Правда, мужчина рыбу не отпустил и решил сделать из нее шашлык.

