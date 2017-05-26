Власти решили убрать из центра Новосибирска лишние киоски

Киоск на остановке в Октябрьском районе

Власти Новосибирска решили уменьшить количество киосков и павильонов в центре города, но разрешат ставить их в жилмассивах на окраинах.





«Что касается центра города, конечно же, эти устаревшие металлические конструкции не красят наш город, и концепция сейчас идёт на то, чтобы новых объектов на центральных улицах, площадях города не появлялось. За прошлое полугодие в управление потребительского рынка поступило примерно 2060 заявок на размещение новых нестационарных объектов на территории города. Мэрия согласовала увеличение всего на 60. Мэрия не заинтересована в увеличении количества таких объектов, которые не красят наш город», — рассказал начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин в эфире программы «Вечерний разговор» с Артёмом Роговским на радио «Городская волна».







При этом, добавил Витухин, платежи за размещение нестационарных объектов составляют немалую часть бюджета Новосибирска. Поэтому власти пытаются снизить концентрацию киосков в центральных частях города и ставить эти объекты в строящихся микрорайонах. «Рубить с плеча, лишая бизнесменов работать в этом сегменте и город поступлений в бюджет, конечно, мы не будем», — сказал Витухин.





При этом в Новосибирске по-прежнему много точек незаконной торговли. Основные очаги расположены на ул. Хилокской, ул. Плахотного, пл. Маркса, «Студенческой», пр. Маркса, ул. Большевистской, Речном вокзале, ул. Бориса Богаткова, ул. Богдана Хмельницкого и пл. Калинина, вдоль Центрального рынка.







Также Виталий Витухин рассказал, что на Михайловской набережной исчезнут все незаконно стоящие киоски с едой. «Конечно же, там будут общепиты, они будут отыграны и размещены в соответствии с правовыми нормами. Прежние объекты там стояли абсолютно нелегально, они ставились в незапамятные времена, когда действовали другие правила. Объект площадью примерно 300 кв. м, стоящий на фундаменте, назывался в документах мобильный объект. Он размещался бесплатно, не платил ни копейки в бюджет города, зарабатывал неплохие деньги. Мы наведём порядок», — заключил чиновник.





В Новосибирске с незаконными объектами — киосками и павильонами — борются давно. Периодически власти объявляют, что отправили под снос киоски.

