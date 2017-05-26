Студенты НГУ обогнали Оксфорд в чемпионате для айтишников

Команда НГУ на чемпионате в Рапид-Сити
Команда НГУ на чемпионате в Рапид-Сити

Студенты НГУ выступили в США в финале крупнейшего  международного конкурса по программированию — они обогнали мировые университеты и претендуют на работу в Google и Microsoft.


Как сообщили в пресс-службе НГУ, финал International Collegiate Programming Contest (ICPC) прошёл на этой неделе в американском городе Рапид-Сити. От сборной НГУ туда поехали третьекурсники вуза — Николай Викторов, Роман Вишневский и Павел Смирнов. 


В результате новосибирцы решили 5 задач из 12 и заняли 34-е место, разделив его с 22 командами из вузов Индии, Польши, Японии, Китая, США и других стран. Всего в чемпионате участвовало 133 команды. 


Стоит отметить, что 1-е место и призовые 15 тыс. долл. получила команда Санкт-Петербургского национального исследовательского университета ИТ, механики и оптики.


Соревнование проходило в течение 5 часов. За это время командам с помощью одного компьютера нужно было решить несколько задач из сферы IT. Для этого им нужно было грамотно распределить роли, «перевести» условия на язык математики, затем разработать алгоритм решения и написать код. В результате должно получиться программное обеспечение, которое соответствует поставленным условиям. 


«Начали хорошо, быстро сдали 3 задачи, а потом две решённые задачи не хотели никак сдаваться, потеряли уйму времени. В итоге 5 задач и 34-е официальное место. Очень обидно, что не хватило совсем чуть-чуть исправить баг в 6-й задаче (был баг в паре символов, и в спешке в конце "контеста" это не заметили), а так нормальное выступление. 


Обошли Oxford, на одном месте с МГУ и Berkeley (Калифорнийский университет, считается одним из лучших вузов в мире. — К.Ш.). Поначалу были расстроены, но сейчас вроде понимаем, что не всё так плохо. 


Выход на финал — это уже большое достижение для команд с России, так как отобраться от нашего региона по маленькой квоте действительно сложно. <...> Участие в мировом финале даёт хорошую строчку в резюме, и IT-гиганты, такие как Facebook, Google, Microsoft с радостью берут таких студентов на работу», — сообщил НГС.НОВОСТИ в переписке «ВКонтакте» участник новосибирской команды Николай Викторов. Он добавил, что их сборная собирается на чемпионат в следующем году, который пройдет в Пекине.


По словам Николая, сборная всё ещё находится в США. Перед соревнованиями тренеры устроили им небольшое путешествие по Америке. Вернуться в Новосибирск они планируют на следующей неделе. 


Справка: ACM-ICPC — International Collegiate Programming Contest -—старейший, крупнейший и самый престижный в мире чемпионат по спортивному программированию. Соревнование проходит ежегодно c 1977 года под эгидой Ассоциации вычислительной техники (ACM), спонсором выступает компания IBM. Российские команды участвуют в ACM-ICPC с 1995 года. За это время они уже 12 раз (включая победу в 2017 году) становились чемпионами (минобрнауки.рф).


Напомним, недавно НГУ вошёл в топ-10 университетов России почти по всем предметным областям. 

Кирилл Шматков
Фото nsu.ru

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