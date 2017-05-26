В Новосибирск идёт потепление до +28 градусов

Днём в выходные температура в Новосибирске поднимется до +22...+28 градусов
Днём в выходные температура в Новосибирске поднимется до +22...+28 градусов

В выходные в Новосибирске и области будет хорошая погода, а в начале следующей недели синоптики ждут потепление до +30 градусов.


«В выходные дни нас ожидает хорошая погода, относительно европейской части России у нас будет намного теплее. Осадки маловероятны, ожидается преобладание области повышенного давления, но сейчас у нас ещё тыловой антициклон, его восточная холодная периферия, и в ночь на субботу будут заморозки по Новосибирской области. У нас с 25 мая действует штормовое предупреждение: сегодня были заморозки по западной части до –1…–3 градусов. А в ночь на субботу заморозки вероятны не только по западной части, но и на востоке области, и в пригороде Новосибирска», — рассказала НГС.НОВОСТИ начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


Днем в субботу, 27 мая, температурный фон повысится: по области будет от +19 до + 24 градусов. В ночь на воскресенье, 28 мая, температура будет от +5 до +12 градусов, днём — от +24 до +29 градусов.


«Ветер ослабеет, особенно в ночные часы. Днём порывы не исключены до 14–16 м/с, но ветер уже будет южной четверти, сейчас у нас с северной. Направление ветра изменится, поступать воздух будет из районов Казахстана, из-за чего температурный фон у нас хорошо повышается», — пояснила Лапчик.


По данным сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирске сегодня днём будет +13…+15 градусов. 27 мая — от +20 до +22 градусов, а 28-го — от +26 до +28 градусов. Ночью 27 мая в Новосибирске температура опустится до +3…+5, в пригороде ожидаются местами заморозки до 0…–2 градусов. Ночью 28 мая в городе потеплеет до +8…+10 градусов.


В понедельник, 29 мая, в области сохранится теплая погода. Однако к нам приближается циклон, из-за которого на западе области прогремят грозовые дожди. Температура в ночь на понедельник составит от +11 до +16 градусов, днём будет +25…+30 градусов.


До выходных над областью проходили холодные контрастные фронты, в городе было прохладно, а ночью были заморозки.

Ксения Евдокимова

Фото Анны Золотовой

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