В Новосибирск привезли российское белое вино из красного винограда

Белое вино из каберне. Фото Стаса Соколова 
Белое вино из каберне. Фото Стаса Соколова 

В Новосибирских заведениях на этих выходных появится белое вино, изготовленное из красного винограда сорта каберне. Продукт появился на рынке впервые — производство его начато только в этом году.


Белое вино из сорта каберне — продукт предприятия «Кубань-вино» (более известно брендом «Шато Тамань»). Как пояснил НГС.НОВОСТИ руководитель спецпроектов «Кубань-Вино» Эдуард Долгин, белое вино из красного винограда получается потому, что отжатый из ягод сок сразу отделяется от мезги (кожицы и косточек), которая и даёт красному вину окраску. По такому же принципу делают розовые вина с той лишь разницей, что там срок настаивания сока на мезге (этот процесс называется мацерация) просто сокращается, а не устраняется вовсе.


По информации Долгина, в России тихое (т.е. не игристое) белое вино из красного винограда серийно выпускается впервые. В мировом виноделии такая практика существует, хотя и там такого рода вино делается скорее в экспериментальных и маркетинговых целях — для привлечения внимания к выпустившей необычный продукт винодельне.


Сколь-нибудь массовое производство белых вин из красного сорта винограда практикуется только при изготовлении игристых вин. Например, в провинции Шампань 2 из 3 официально разрешённых к использованию сортов винограда — пино-нуар и пино-менье — относятся к красным.


В Новосибирске белое каберне появится сначала в винных барах (например, в заведении «Гриль и Бутыль» им должны начать торговать уже на этих выходных). Ранее НГС.НОВОСТИ подробно писали о том, какие напитки предпочитают новосибирцы.

Стас Соколов 
Фото автора

Прочтений: 4467
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (46)46
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено