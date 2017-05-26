В Новосибирск привезли российское белое вино из красного винограда

Белое вино из каберне. Фото Стаса Соколова

В Новосибирских заведениях на этих выходных появится белое вино, изготовленное из красного винограда сорта каберне. Продукт появился на рынке впервые — производство его начато только в этом году.







Белое вино из сорта каберне — продукт предприятия «Кубань-вино» (более известно брендом «Шато Тамань»). Как пояснил НГС.НОВОСТИ руководитель спецпроектов «Кубань-Вино» Эдуард Долгин, белое вино из красного винограда получается потому, что отжатый из ягод сок сразу отделяется от мезги (кожицы и косточек), которая и даёт красному вину окраску. По такому же принципу делают розовые вина с той лишь разницей, что там срок настаивания сока на мезге (этот процесс называется мацерация) просто сокращается, а не устраняется вовсе.







По информации Долгина, в России тихое (т.е. не игристое) белое вино из красного винограда серийно выпускается впервые. В мировом виноделии такая практика существует, хотя и там такого рода вино делается скорее в экспериментальных и маркетинговых целях — для привлечения внимания к выпустившей необычный продукт винодельне.







Сколь-нибудь массовое производство белых вин из красного сорта винограда практикуется только при изготовлении игристых вин. Например, в провинции Шампань 2 из 3 официально разрешённых к использованию сортов винограда — пино-нуар и пино-менье — относятся к красным.







В Новосибирске белое каберне появится сначала в винных барах (например, в заведении «Гриль и Бутыль» им должны начать торговать уже на этих выходных). Ранее НГС.НОВОСТИ подробно писали о том, какие напитки предпочитают новосибирцы.

