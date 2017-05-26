Власти попросили новосибирцев придумать новые проекты для города

Горожан попросили придумать проекты для города к 125-летнему юбилею Новосибирска
Горожан попросили придумать проекты для города к 125-летнему юбилею Новосибирска

Мэрия объявила конкурс «125 идей для Новосибирска»: каждый житель города может предложить идею для улучшения жизни в Новосибирске к его 125-летнему юбилею.


«Уже сегодня мы обсуждаем, как город будет отмечать свой юбилей в 2018 году. Мы хотим вовлечь в организацию праздничных мероприятий максимальное количество новосибирцев, и для этого решили провести конкурс "125 идей для Новосибирска" — такой общегородской мозговой штурм, который позволит собрать наиболее интересные и значимые идеи для улучшения жизни горожан», — пояснил мэр Анатолий Локоть.


Новосибирцы могут предлагать идеи по улучшению жизни в городе по четырем направлениям: благоустройство, проекты в сфере культуры и спорта, арт-объекты, предложения по социально-экономическому развитию, пояснили в пресс-центре мэрии. Идеи принимаются с 1 июня до 1 августа на сайте 125nsk.ru или в администрациях районов и ресурсных центрах города.


После этого комиссия отберет 250 наиболее актуальных, социально значимых, оригинальных идей, которые позже обсудят горожане. 1 сентября начнется всеобщее голосование, а 1 октября назовут победителей — 125 лучших идей (по 10 от каждого района — всего 100, и 25 крупных общегородских идей).


Заместитель мэра Артем Скатов напомнил, что в городе много успешно реализованных проектов, предложенных горожанами: «Тотальный диктант», «Пруд с утками» в Академгородке, памятник лабораторной мыши, фестиваль «Княжий двор», молодежная аллея на ул. Вертковской, велопарковки у станций метро.

Ксения Евдокимова

Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 467
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено