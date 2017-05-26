Власти попросили новосибирцев придумать новые проекты для города

Горожан попросили придумать проекты для города к 125-летнему юбилею Новосибирска

Мэрия объявила конкурс «125 идей для Новосибирска»: каждый житель города может предложить идею для улучшения жизни в Новосибирске к его 125-летнему юбилею.





«Уже сегодня мы обсуждаем, как город будет отмечать свой юбилей в 2018 году. Мы хотим вовлечь в организацию праздничных мероприятий максимальное количество новосибирцев, и для этого решили провести конкурс "125 идей для Новосибирска" — такой общегородской мозговой штурм, который позволит собрать наиболее интересные и значимые идеи для улучшения жизни горожан», — пояснил мэр Анатолий Локоть.







Новосибирцы могут предлагать идеи по улучшению жизни в городе по четырем направлениям: благоустройство, проекты в сфере культуры и спорта, арт-объекты, предложения по социально-экономическому развитию, пояснили в пресс-центре мэрии. Идеи принимаются с 1 июня до 1 августа на сайте 125nsk.ru или в администрациях районов и ресурсных центрах города.







После этого комиссия отберет 250 наиболее актуальных, социально значимых, оригинальных идей, которые позже обсудят горожане. 1 сентября начнется всеобщее голосование, а 1 октября назовут победителей — 125 лучших идей (по 10 от каждого района — всего 100, и 25 крупных общегородских идей).







Заместитель мэра Артем Скатов напомнил, что в городе много успешно реализованных проектов, предложенных горожанами: «Тотальный диктант», «Пруд с утками» в Академгородке, памятник лабораторной мыши, фестиваль «Княжий двор», молодежная аллея на ул. Вертковской, велопарковки у станций метро.

