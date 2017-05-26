В Новосибирске появится первое за Уралом производство подгузников для взрослых

Объем инвестиций в производство сердечных имплантатов — 500 млн руб., а в производство подгузников — 115 млн руб.

В Новосибирской области появятся предприятия по производству подгузников для взрослых и сердечных имплантатов.





Вчера, 25 мая, в Новосибирске прошло заседание совета по инвестициям, на котором власти решили поддержать два инвестпроекта в медицинской сфере. Это «Развитие производства высокотехнологичной медицинской продукции: коронарные стенты и катетеры» компании «Ангиолайн» и «Создание предприятия по производству подгузников для взрослых» компании «Технопроект».







«Проект АО «Ангиолайн» предусматривает расширение производства продукции для эндоваскулярной хирургии за счет строительства нового здания на территории Биотехнопарка в Кольцово. Сегодня уровень использования существующих мощностей составляет порядка 75 %. В ближайшее время компания планирует завершить регистрацию новых продуктов, становится необходимым расширение производственных мощностей», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.







Новое здание площадью 8,2 тыс. кв. м будет строиться в 2017–2019 годах, ввод в эксплуатацию новых цехов и лабораторий намечен на 2020 год. Общий объем инвестиций в проект — 500 млн руб. К моменту выхода нового предприятия на проектную мощность на нем будут работать примерно 250 человек.







Проект ООО «Технопроект» предполагает создание современного производства высококачественной продукции средств гигиены и ухода за лежачими больными. Объем производства после выхода на проектную мощность должен превысить 25 млн подгузников в год.







Новое производство разместится в медицинском технопарке на ул. Одоевского, инвестиции в проект составят более 115 млн руб. По данным ТАСС, это производство подгузников для взрослых станет первым за Уралом.







Новосибирские предприятия развиваются и открывают новые производства: в прошлом году новосибирский производитель приборов ночного видения «Катод» открыл новый производственный корпус.

