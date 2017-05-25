В Нарымском сквере зажгли свечи в память о пропавших детях

Акция в Нарымском сквере





Сегодня, 25 мая в Нарымском сквере Новосибирска волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» провели акцию ко Дню памяти пропавших детей.







«Акция началось чуть позже пяти часов вечера. Мы поставили несколько шатров ,в которых разместили информацию о поисках детей, в которых принимал участие отряд «Лиза Алерт» и тех детей, которые еще не найдены. Серые шатры у нас были поставлены для информации о тех детей, которые еще не найдены, а черного цвета для информации о тех, которые найдены погибшими», - рассказал представитель отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.







Людям ,которые проходили мимо, организаторы акции раздавали материалы с информацией, где написано, как сделать так, чтобы их ребенок не потерялся и что делать, если это вдруг произошло. Также во время акции работал телевизор, по которому шли ролики, посвященные пропавшим детям, в том числе ТВ-сюжеты, а также обучающие ролики.





Акция завершилась около 10 часов вечера – ее участники зажгли свечи в память о пропавших детях.







«Это свечи, которые символизируют свет, к которому нужно идти пропавшим детям, чтобы дойти дома», - отметил Николай.







Во время акции отряда "Лиза Алерт"





Свечи символизируют свет, к которому нужно идти пропавшим детям, чтобы дойти дома





Акция началась после 5 часов вечера





Во время акции работал телевизор, по которому шли ролики, посвященные пропавшим детям



