В Нарымском сквере зажгли свечи в память о пропавших детях

Акция в Нарымском сквере
Акция в Нарымском сквере


Сегодня, 25 мая в Нарымском сквере Новосибирска волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» провели акцию ко Дню памяти пропавших детей.


«Акция началось чуть позже пяти часов вечера. Мы поставили несколько шатров ,в которых разместили информацию о поисках детей, в которых принимал участие отряд «Лиза Алерт» и тех детей, которые еще не найдены. Серые шатры у нас были поставлены для информации о тех детей, которые еще не найдены, а черного цвета для информации о тех, которые найдены погибшими», - рассказал представитель отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


Людям ,которые проходили мимо, организаторы акции раздавали материалы с информацией, где написано, как сделать так, чтобы их ребенок не потерялся и что делать, если это вдруг произошло. Также во время акции работал телевизор, по которому шли ролики, посвященные пропавшим детям, в том числе ТВ-сюжеты, а также обучающие ролики.


Акция завершилась около 10 часов вечера – ее участники зажгли свечи в память о пропавших детях.


«Это свечи, которые символизируют свет, к которому нужно идти пропавшим детям, чтобы дойти дома», - отметил Николай.


Во время акции отряда "Лиза Алерт"
Во время акции отряда "Лиза Алерт"


Свечи символизируют свет, к которому нужно идти пропавшим детям, чтобы дойти дома
Свечи символизируют свет, к которому нужно идти пропавшим детям, чтобы дойти дома


Акция началась после 5 часов вечера
Акция началась после 5 часов вечера


Во время акции работал телевизор, по которому шли ролики, посвященные пропавшим детям
Во время акции работал телевизор, по которому шли ролики, посвященные пропавшим детям


Елена Громкова
Фото Юлии Черновой (1-3), Александра Агафонова (4,5)

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