Акробат в красной майке встал на руки на краю Октябрьского моста

Денис Кривцов на Октябрьском мосту
Денис Кривцов на Октябрьском мосту



В сети появилось видео, на котором молодой человек в красной майке встает на руки на самом краю Октябрьского моста.


Ролик появился на портале «Ютуб» 24 мая, его разместил пользователь канала «Денис Кривцов».


На 50-секундном ролике молодой человек ,одетый в черный штаны и яркую красную майку подходит  к краю Октябрьского моста, опирается на парапет руками и встает на них. Затем молодой человек несколько раз отжимается с поднятыми вверх ногами.


«Идея снять ролик пришла еще  в начале весны, но тогда снег не растаял. В голове зародился сценарий, хоть видео и небольшое, но его все равно надо продумать. Идея давно была, а сняли совершенно спонтанно. На улице была солнечная погода – почему бы не снять? – пошли и сняли», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Денис Кривцов.


Место съемки выбрали неожиданно во время прогулки. Съемки прошли 23 мая на Октябрьском мосту, на следующий день ролик смонтировали и выложили в сеть.


«Снимал мой друг, не очень опытный человек, но я его наставлял – откуда и что снять. Сложность съемки заключалась в том , что там место ограничено пешеходной дорожкой – на дорогу не выйдешь. С ракурсами была проблема из-за ограниченного места. Людей практически не было, может человека четыре прошли – они так посмотрели удивленно, немного шокированы были. Я их понимаю – человек стоит на краю. 


Мне было немного страшно, но я не рисковал, потому что я делал то, в чем я был уверен. Даже, если что-то бы пошло не так, я бы успел сориентироваться, перехватиться. Я бы не советовал никому делать такие вещи, в которых ты не уверен. 


Я был уверен, потому что я давно занимаюсь, тренирую стойки на руках», - добавил Денис. Он также пояснил, что прежде уже делал стойки в похожих условиях.


Молодой человек учится в НГАУ на специальности автомобильный сервис, в Новосибирск он приехал из Прокопьевска. С 15 до 19 лет Денис занимался паркуром, потом у него был перерыв в тренировках, а год назад начал снова тренироваться. Также молодой человек увлекается фото и видеосъемкой.



Среди других интересных роликах, о которых в последнее время писал НГС, было видео о доме-призраке в Академгородке.

Елена Громкова
Видео и скриншот youtube.com, канал Денис Кривцов

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