Две сотни домов у дамбы Димитровского моста остались без света

Около 200 домов на Лесоперевалке отключили от электроэнергии

Жители двух микрорайонов на берегу Оби пожаловались на массовые отключения электричества.







Как рассказал НГС.НОВОСТИ житель Затона Максим Цыпченко, не оформленные в собственность участки в Затоне и в Лесоперевалке начали массово отключать от электроэнергии. По его данным, в Лесоперевалке света лишились порядка 200 домов, жителям Затона уведомления от «РЭС» приходят каждый день, света лишились часть домов на ул. Томьусинская и Капитанская.







Согласно уведомлениям (имеются в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ), дома подключены к сетям без договоров, т.е. самовольно, и «РЭС» обязаны полностью ограничить потребление электроэнергии. На оформление необходимого договора сети отводят 10 дней.







«Если формально посмотреть, со стороны "РЭС" нарушений нет, но, извините, люди несколько лет пользуются, платят по актам бездоговорного потребления — по той схеме, на которую сам "РЭС" в своё время и пошли, — недоумевает Максим Цыпченко. — Сейчас большинство оформиться не могут, а кто в стадии оформления — ну это процедура не быстрая, на это уходят месяцы, полугодия и годы».







В пресс-службе АО «РЭС» отметили, что возмещение стоимости бездоговорного потребления энергии является лишь механизмом компенсации затрат сетям, но не законным основанием для потребления. При этом в «РЭС» подчеркнули, что каждый акт о бездоговорном потреблении подписывается потребителем. «Соответственно, они были заблаговременно уведомлены о необходимости оформления документов и имели достаточно времени для прохождения процедуры технологического присоединения в регламентированные сроки», — считают в энергоснабжающей компании.





Между тем для оформления отношений с «РЭС» жителям необходимо предоставить права на владение участками и домами, которых у многих жителей микрорайонов нет. По словам Максима Цыпченко, причины, по которым дома остались неоформленными, могут быть разными: кто-то действительно не сделал это из-за беспечности, другие же получали отрицательные заключения мэрии для суда по признанию права собственности или не могли этого сделать по финансовым причинам.





Кроме того, добавляет Цыпченко, многие жители Лесоперевалки «остались за бортом» после того, как осенью прошлого года из документации микрорайона, формально относящегося к зоне общественно-деловой застройки, пропала возможность оформить дома под условно-разрешённым видом пользования земли.





О ситуации, сложившейся с оформлением участков и домов в Затоне, НГС.НОВОСТИ писали в марте — жители по разным причинам получают отказы на признание собственности. Муниципалитет же планирует полностью реконструировать прибрежные районы, превратив их в территории высотной застройки.





«Это сугубо моё личное мнение, но, думаю, многие меня поддержат: эта кампания по отключению света — это звенья одной цепи с проектом планировки и сносом. За волнение народа, сопротивление наше, я думаю, это какое-то наказание для нас», — считает Максим Цыпченко.







Сейчас жители собирают подписи под обращением к главе Ленинского района Олегу Клемешову с просьбой вернуть электроэнергию в дома на время его рассмотрения, оказать содействие в заключении временных индивидуальных договоров на подключение и организовать встречу для определения возможных вариантов решения проблемы оформления прав собственности на дома и участки.