В дома жителей семи районов возвращается горячая вода

В некоторых домах горячую воду вернули к 18 мая

Компания «СИБЭКО» завершила первый крупный этап гидравлических испытаний, который стартовал 15 мая 2017 года.







Горячая вода вернулась в большую часть домов, где была отключена.







«Испытания прошли на сетях от сорока теплоисточников и по самой большой зоне теплоснабжения — от новосибирской ТЭЦ-5. В ходе данного этапа испытаний было выявлено 263 дефекта, из них устранено 104», — сообщает пресс-служба компании.







Первые абоненты в зоне ТЭЦ-5 получили воду к 18 мая. Треть абонентов была подключена к сегодняшнему дню, 25 мая, оставшимся абонентам горячая вода будет подана 26 мая.





«По отдельным участкам со сложными видами ремонта теплотрасс — переход через автомагистрали, прокладка трубопровода методом протягивания — подача будет возобновлена 27–31 мая: участки на пересечении ул. Автогенной – Никитина, участка по ул. Артиллерийской, Крестьянской, Сурикова, Ползунова, Национальной, Коминтерна», — предупредили в компании.





Список подключенных жилых объектов по зоне ТЭЦ-5:







Советский район: по ул. Ветлужская, Гидромонтажная, Динамовцев, Красноуфимская, Летняя, Молодости, Мухачева, Нагорная, Новоморская, Печатников, Приморская, Сердюкова, Смоленская, Софийская, Энгельса, 40 лет Комсомола горячее водоснабжение было подано абонентам вечером 17 мая.







Дзержинский район: по ул. Айвазовского, Б.Богаткова, Бродского, Васнецова, Волжская, Волочаевская, Гоголя, Гусинобродскому шоссе, проспекту Дзержинского, ул. Доватора, Есенина, Коминтерна, Кошурникова, Куприна, Левитана, Селезнева, Толбухина — горячее водоснабжение возобновится 26 мая, по ул. Трикотажная — 30 мая.







Железнодорожный район: по ул. 1905 года, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Советская, Челюскинцев, Шамшурина — горячее водоснабжение возобновится 26 мая, а по ул. Вокзальная магистраль — горячая вода была подана 17 мая.







Заельцовский район: по Линейному ж/м подача горячего водоснабжения будет восстановлена 26 мая, а ул. Линейная, от ул. Нарымская – Плановая в сторону р. Обь подача горячей воды была восстановлена 18 мая.







Октябрьский район: по ул. Автогенная, Б.Богаткова, Белинского, Воинская, Грибоедова, Долидовича, Дунайская, Карла Либкнехта, Кирова, Коммунстроевская, Кошурникова, Крамского, Ленинградская, Лескова, Лобова, Московская, Нижегородская, Никитина, Панфиловцев, Пролетарская, Толстого, Тургенева, Чехова, Шевченко — горячее водоснабжение возобновится 26 мая, горячее водоснабжение Восточного жилого массива, Ключ-Камышенского плато, ул. Вилюйская и Выборная — горячая вода подана 25 мая. По ул. Артиллерийская горячая вода будет подана 30 мая, а по ул. Пешеходная — 31 мая.







Центральный район: по ул. Военная, Гоголя, Демьяна Бедного, Депутатская, Державина, Достоевского, Ермака, Ипподромская, Каменская, Крылова, Чаплыгина, Романова, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, Партизанская, Писарева, Семьи Шамшиных, Селезнева, Советская, Фрунзе — горячее водоснабжение будет подано 26 мая.







Первомайский район: по ул. Баумана, Героев Революции, Красный факел, Марии Ульяновой, Марата, Первомайская, Пожарского, Тельмана, Физкультурная, Чапаева, Эйхе — части абонентов горячая вода подана 25 мая.







Калининский район: микрорайон «Снегири»: ул.Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная; микрорайон «Родники»: ул.Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова — горячее водоснабжение подано 17 мая.







Следующие испытания начнутся 29 мая, список мест отключения — в этой новости.