Микроавтобус лег на крышу после столкновения с «Мерседесом» на Богаткова

После ДТП
После ДТП

Вечером 25 мая в Новосибирске на перекрёстке ул. Бориса Богаткова и Адриена Лежена столкнулись микроавтобус и «Мерседес».


«"Мерседес" въехал в джип и перевернул его на перекрёстке», — сообщила в редакцию НГС.НОВОСТИ читательница после 18:00. 


Другой читатель прислал в редакцию фото перекрёстка, на котором из-за ДТП собралась пробка. «Перекрёсток Богаткова – Лежена вновь парализован. Жёсткое ДТП», — написал очевидец.


Перекрёсток после ДТП
Перекрёсток после ДТП


Перекрёсток после ДТП
Перекрёсток после ДТП


Оказалось, что перевернувшийся автомобиль — это микроавтобус, а не джип.



«По перекрестку Бориса Богаткова – Лежена двигался водитель "Мерседеса" — со слов свидетеля, на запрещающий сигнал светофора. Навстречу двигалась "Тойота"», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску о том, что было перед тем, как «Тойота» встала на крышу.


В автоинспекции уточнили, что водитель «Тойоты», по предварительным данным, получил сотрясение мозга. Какие действия он предпринимал перед столкновением, пока неизвестно.


 «Участники аварии - Mercedes-Benz C230 и микроавтобус Toyota Town Ace, со слов очевидцев, двигались по Богаткова навстречу друг другу. "Тойота" - со стороны ул. Есенина, "Мерседес" - со стороны ул. Кошурникова. На перекрестке с Лежена микроавтобус остановился для поворота налево, чтобы пропустить встречный поток. Водитель дождался, когда навстречу загорится красный сигнал светофора и начал движение. В этот момент "Мерседес" вылетел на перекресток и ударил "Тойоту"», - рассказали специалисты  мобильного приложения «Автоспас».


Столкновение произошло в 17:30.


Сегодня днём пробку на пересечении Красного проспекта и ул. Кропоткина вызвало другое происшествие — на «Хонду» и «Сузуки» рухнул фонарный столб.

Елена Громкова
Скриншот видео кадета Селютиной, фото читателя НГС, скриншот yandex.ru/maps
Видео кадета Селютиной

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