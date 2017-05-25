Микроавтобус лег на крышу после столкновения с «Мерседесом» на Богаткова

После ДТП

Вечером 25 мая в Новосибирске на перекрёстке ул. Бориса Богаткова и Адриена Лежена столкнулись микроавтобус и «Мерседес».







«"Мерседес" въехал в джип и перевернул его на перекрёстке», — сообщила в редакцию НГС.НОВОСТИ читательница после 18:00.





Другой читатель прислал в редакцию фото перекрёстка, на котором из-за ДТП собралась пробка. «Перекрёсток Богаткова – Лежена вновь парализован. Жёсткое ДТП», — написал очевидец.







Перекрёсток после ДТП





Перекрёсток после ДТП





18:45

Оказалось, что перевернувшийся автомобиль — это микроавтобус, а не джип.









19:02

«По перекрестку Бориса Богаткова – Лежена двигался водитель "Мерседеса" — со слов свидетеля, на запрещающий сигнал светофора. Навстречу двигалась "Тойота"», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску о том, что было перед тем, как «Тойота» встала на крышу.







В автоинспекции уточнили, что водитель «Тойоты», по предварительным данным, получил сотрясение мозга. Какие действия он предпринимал перед столкновением, пока неизвестно.







19:10

«Участники аварии - Mercedes-Benz C230 и микроавтобус Toyota Town Ace, со слов очевидцев, двигались по Богаткова навстречу друг другу. "Тойота" - со стороны ул. Есенина, "Мерседес" - со стороны ул. Кошурникова. На перекрестке с Лежена микроавтобус остановился для поворота налево, чтобы пропустить встречный поток. Водитель дождался, когда навстречу загорится красный сигнал светофора и начал движение. В этот момент "Мерседес" вылетел на перекресток и ударил "Тойоту"», - рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Столкновение произошло в 17:30.







Сегодня днём пробку на пересечении Красного проспекта и ул. Кропоткина вызвало другое происшествие — на «Хонду» и «Сузуки» рухнул фонарный столб.

