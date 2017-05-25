Пассажирку с ребёнком не пустили в самолёт до Москвы из-за ошибки кассира

Женщина с ребёнком более 12 часов ждут вылета в Москву из Новосибирска
Женщина с ребёнком более 12 часов ждут вылета в Москву из Новосибирска

Семья во время пересадки в Новосибирске не смогла попасть на свой рейс из-за ошибки сотрудника авиакомпании — больше 12 часов они ждут вылета в Толмачёво.


«Моя сестра с племянницей Ольга и Татьяна Князевы купили авиабилеты компании S7 на рейс "Сеул – Новосибирск – Москва". Сегодня в 6 утра во время посадки в Толмачёво на рейс до Москвы им отказали в вылете — сначала им объяснили, что на этот вылет было решено поменять [модель] самолёта, и в салоне нет мест. Затем объяснили, что кассир продала неверные билеты», — сообщил НГС.НОВОСТИ житель Новосибирска Антон.


В результате женщина с ребёнком прождала в зале ожидания 5 часов — потом им сообщили о том, что компания предоставит им билеты на следующий рейс, отправляющийся около 20:00, рассказал Антон. По его словам, уже днём Князевым предоставили гостиницу и питание.


«Произошла ошибка при оформлении авиабилета — информация в систему была внесена некорректно, и в системе не отобразилось бронирование. Пока разбирались с билетом, рейс уже вылетел. Это ошибка нашего кассира, представители принесли извинения пассажиру. С кассиром, который выписывал билет, будет проведена работа», — объяснила НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь группы компаний S7 Анна Бажина. 


В результате ошибки пассажиры теряют в пути более 14 часов. 


На прошлой неделе из аэропорта Толмачёво долго не могли вылететь пассажиры рейса в Краснодар — транзитный рейс Норильск – Новосибирск – Краснодар задержался в пункте отправления из-за метели.

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

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