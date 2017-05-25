В Новосибирск привезли куклы на шарнирах за 80 тысяч
В Новосибирском государственном краеведческом музее сегодня открылась выставка художественной авторской куклы «Фестиваль кукол», где представлено более 200 работ мастеров из Новосибирска, Томска и Новокузнецка.
«В краеведческом музее это первая наша выставка за 5 лет, — рассказала НГС.НОВОСТИ организатор выставки, президент Новосибирского клуба художественной авторской куклы Елена Ковалюк. — Этот проект позволит показать кукол широкой публике — а здесь она очень благодарная, активная. Сотрудники музея говорят, что кукольные выставки особенно пользуются популярностью».
По образованию Елена Ковалюк — архитектор, но всегда мечтала создавать кукол, и уже более 10 лет профессионально занимается любимым делом.
В выставке-конкурсе приняли участие более 100 авторов, члены жюри оценивали их творения в трех номинациях: «Сибирские истории», «Под крышей дома твоего» и «Царство снов».
В тематике «Сибирские истории» лучшими признали работы Елены Ковалюк («Принцесса Укока») и Галины Конаныхиной (серия «Алтайские мифы»). В «Царстве снов» победили Ольга Смагина («Уличные музыканты») и Ирина Шубина («Фея Драже»), а в номинации «Под крышей дома твоего» — Ирина Жданова с куклой Бланше и Юлия Рожнева с Мэттом и Марисой.
В 3 залах музея представлены и совсем новые фигурки, и куклы-победители конкурсов разных лет. Это творческие работы на различные темы — мастеров вдохновили сибирские и исторические мотивы, фантастические существа, сказочные персонажи, детские воспоминания. Материалы тоже использованы самые разные: войлок, фарфор, полимерная глина, дерево, текстиль. К примеру, одна из победительниц конкурса, Юлия Рожнева, которая начала заниматься куклами около 8 лет назад, делает шарнирные японские куклы.
«Шарнирные японские куклы, которых я как-то увидела на просторах интернета, поразили меня до глубины души: подвижные, совсем живые… Мне очень захотелось научиться делать подобное», — рассказала художница. По ее словам, фигурки с восточным характером покупают коллекционеры из разных уголков земного шара.
Все экспонаты выставки продаются. По словам Елены Ковалюк, стоят куклы ручной работы от 8 до 80 тыс. руб. Самые дорогие — фарфоровые шарнирные куклы.
Выставку можно посмотреть до 3 июля, купив билет на 2-й этаж краеведческого музея за 120 руб. (детский билет — 80 руб.).
В Новосибирске можно увидеть работы не только сибирских, но и европейских художников. Так, НГС.НОВОСТИ писали о том, что гостья из Франции расписала стену новосибирской библиотеки абстрактными улитками.
Александра Зенкова
Фото Густаво Зырянова