В Новосибирск привезли куклы на шарнирах за 80 тысяч

В Новосибирском государственном краеведческом музее сегодня открылась выставка художественной авторской куклы «Фестиваль кукол», где представлено более 200 работ мастеров из Новосибирска, Томска и Новокузнецка. 


Кукла «Принцесса Укока» победила в номинации «Сибирские истории»
Кукла «Принцесса Укока» победила в номинации «Сибирские истории»


«В краеведческом музее это первая наша выставка за 5 лет, — рассказала НГС.НОВОСТИ организатор выставки, президент Новосибирского клуба художественной авторской куклы Елена Ковалюк. — Этот проект позволит показать кукол широкой публике — а здесь она очень благодарная, активная. Сотрудники музея говорят, что кукольные выставки особенно пользуются популярностью». 


Выставка занимает 3 зала музея, в экспозиции более 200 работ
Выставка занимает 3 зала музея, в экспозиции более 200 работ


По образованию Елена Ковалюк — архитектор, но всегда мечтала создавать кукол, и уже более 10 лет профессионально занимается любимым делом.


Некоторые куклы удивляют проработкой деталей
Некоторые куклы удивляют проработкой деталей


В выставке-конкурсе приняли участие более 100 авторов, члены жюри оценивали их творения в трех номинациях: «Сибирские истории», «Под крышей дома твоего» и «Царство снов».


В музее представлены совершенно разные куклы — от фантазийных до гиперреалистичных
В музее представлены совершенно разные куклы — от фантазийных до гиперреалистичных


В тематике «Сибирские истории» лучшими признали работы Елены Ковалюк («Принцесса Укока») и Галины Конаныхиной (серия «Алтайские мифы»). В «Царстве снов» победили Ольга Смагина («Уличные музыканты») и Ирина Шубина («Фея Драже»), а в номинации «Под крышей дома твоего» — Ирина Жданова с куклой Бланше и Юлия Рожнева с Мэттом и Марисой.


Кукла «Фея Драже», которую признали лучшей в номинации «Царство снов»
Кукла «Фея Драже», которую признали лучшей в номинации «Царство снов»


В 3 залах музея представлены и совсем новые фигурки, и куклы-победители конкурсов разных лет. Это творческие работы на различные темы — мастеров вдохновили сибирские и исторические мотивы, фантастические существа, сказочные персонажи, детские воспоминания. Материалы тоже использованы самые разные: войлок, фарфор, полимерная глина, дерево, текстиль. К примеру, одна из победительниц конкурса, Юлия Рожнева, которая начала заниматься куклами около 8 лет назад, делает шарнирные японские куклы.


Шарнирные куклы из фарфора, которые делает новосибирская художница Юлия Рожнева, улетают в разные концы света
Шарнирные куклы из фарфора, которые делает новосибирская художница Юлия Рожнева, улетают в разные концы света


«Шарнирные японские куклы, которых я как-то увидела на просторах интернета, поразили меня до глубины души: подвижные, совсем живые… Мне очень захотелось научиться делать подобное», — рассказала художница. По ее словам, фигурки с восточным характером покупают коллекционеры из разных уголков земного шара.


Цена на реалистичные фарфоровые куклы может достигать 80 тыс. руб.
Цена на реалистичные фарфоровые куклы может достигать 80 тыс. руб.


Все экспонаты выставки продаются. По словам Елены Ковалюк, стоят куклы ручной работы от 8 до 80 тыс. руб. Самые дорогие — фарфоровые шарнирные куклы.


Портретные авторские куклы — особый жанр
Портретные авторские куклы — особый жанр


Выставку можно посмотреть до 3 июля, купив билет на 2-й этаж краеведческого музея за 120 руб. (детский билет — 80 руб.).


В Новосибирске можно увидеть работы не только сибирских, но и европейских художников. Так, НГС.НОВОСТИ писали о том, что гостья из Франции расписала стену новосибирской библиотеки абстрактными улитками.

Александра Зенкова
Фото Густаво Зырянова

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