Верблюдицу Монро привели к врачам с жалобами на зубную боль

2-летняя верблюдица на плановом осмотре перед операцией
2-летняя верблюдица на плановом осмотре перед операцией

Ветеринары новосибирской клиники БЭСТ удалят коренной зуб 2-летней верблюдице из пони-фермы «Серебряная подкова».


О предстоящей операции на челюсти 2-летней верблюдицы по кличке Монро, которая живет на пони-ферме в парке «Берёзовая роща», НГС.НОВОСТИ рассказали в клинике.


 «У неё (верблюдицы. — М.Ш.) случился перелом зуба или попала инфекция, это вызвало воспаление. Помимо того, что у неё разрушается зуб, еще гниёт челюсть. Верблюдам я ни разу зубы не удалял, у лошадей это заболевание часто распространено», — рассказал НГС.НОВОСТИ ветеринар Андрей Богатов. 


Удаление зуба будет проходить под наркозом
Удаление зуба будет проходить под наркозом


Вчера верблюдице был сделан первый осмотр перед процедурой. Сама операция пройдёт на следующей неделе, делать её будут под наркозом — из-за осложнённого течения заболевания животное будет без сознания.


В конце апреля новосибирские волонтеры спасли лайку с переломанными лапами, которую хозяин собирался застрелить.

Мария Шевлягина
Фото vk.com/vetbest

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