Верблюдицу Монро привели к врачам с жалобами на зубную боль

2-летняя верблюдица на плановом осмотре перед операцией

Ветеринары новосибирской клиники БЭСТ удалят коренной зуб 2-летней верблюдице из пони-фермы «Серебряная подкова».





О предстоящей операции на челюсти 2-летней верблюдицы по кличке Монро, которая живет на пони-ферме в парке «Берёзовая роща», НГС.НОВОСТИ рассказали в клинике.







«У неё (верблюдицы. — М.Ш.) случился перелом зуба или попала инфекция, это вызвало воспаление. Помимо того, что у неё разрушается зуб, еще гниёт челюсть. Верблюдам я ни разу зубы не удалял, у лошадей это заболевание часто распространено», — рассказал НГС.НОВОСТИ ветеринар Андрей Богатов.





Удаление зуба будет проходить под наркозом





Вчера верблюдице был сделан первый осмотр перед процедурой. Сама операция пройдёт на следующей неделе, делать её будут под наркозом — из-за осложнённого течения заболевания животное будет без сознания.







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