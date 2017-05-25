Геологи на площади Ленина потребовали вернуть им 60 миллионов

Работники «Сибнефтегеофизики» заявили на пикете о долгах по зарплате в 60 млн руб.

В центре Новосибирска прошел пикет работников ПАО «Сибнефтегеофизика», которые не получают заработную плату с начала прошлого года.







Всего на пикете на пл. Ленина, по оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, собралось 70–80 человек.





Судя по надписям на плакатах пикетчиков и со слов организаторов акции, задолженность по зарплате перед 600 сотрудниками одной из крупнейших российских геофизических компаний составляет более 60 млн руб. по состоянию на апрель 2017 года.





«Мужу предприятие должно 717 тыс. руб., и это без учета компенсации за задержку», — привела пример участница пикета Татьяна Убинина.





Пикет прошёл на пл. Ленина





Неоднократные обращения сотрудников во все инстанции пока не привели к положительному результату, а после начала конкурсного производства на «Сибнефтегеофизике» положение только усугубилось, объяснили организаторы.





«На удивление неожиданно согласовали всё (проведение пикета. — В.И.) очень быстро, местные власти помогали, а не мешали. Говорят, что наш вопрос о выплате долга на контроле. Приезжал представитель "Росгеологии", даже денег заплатили чуть-чуть, но это, конечно, не решает вопроса», — рассказал один из организаторов акции Максим Терлеев.





По данным системы «Электронное правосудие», Арбитражный суд НСО ввел процедуру конкурсного производства на ПАО «Сибнефтегеофизика» 26 марта этого года. По телефону конкурсного управляющего компании Василия Андреева, указанному на сайте «Сибирского центра экспертов антикризисного управления», за время подготовки материала никто не ответил.







Участники пикета сообщили, что компания накопила долги перед 600 сотрудниками





По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, на акцию собралось 70–80 человек





Сегодня же в управлении СК по Новосибирской области подтвердили размер зарплатных долгов в «Сибнефтегеофизике». В отношении гендиректора компании расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата руководителем организации свыше 2 месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности).





На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом крупном долге работодателя — бывшего поставщика коммунальных услуг для Минобороны АО «ГУ ЖКХ», который задолжал уволенным работникам в Новосибирске больше 34 млн руб.