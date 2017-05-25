Новосибирская группа сняла клип на яхте и позвала на концерт собаку из Томска

На съёмки нового клипа группа «Проверено» согласилась через 3 часа после предложения, а съёмки шли всего 1 день

Новосибирская рок-группа «Проверено» опубликовала 25 мая новый клип на песню «Покорить море».







«У нас есть друг Дмитрий Мурашов, он один из хозяев сёрф-станции и работал капитаном на яхте. И вот он как-то звонит утром в сентябре и говорит: "У меня сегодня яхта свободная, будете клип снимать?". А у нас настроение было такое легкое — давай! И за пару часов мы нашли вообще всех, и на место мы приехали через 3 часа после звонка», — рассказала НГС.НОВОСТИ лидер группы Рита Мошкина. Съёмки заняли всего один день — клип был снят в начале прошлого сентября на яхте в Бердском заливе.





Для съёмок на острове Хреновый пришлось договариваться с отдыхающим здесь яхтсменом, слушающим на всю громкость шансон





Съёмки на острове на Обском водохранилище проходили не так гладко, как хотелось музыкантам, рассказала Рита Мошкина. «Разбитое пианино снимали на острове Хреновый, где была причалена яхта какого-то модного дяденьки. Он "накидался" и слушал на весь остров какой-то отвратительный тошнотворный шансон. А нам надо было, чтобы из колоночки наша музыка тихо звучала во время съемки… Как-то договорились, выключили», — рассказала Рита Мошкина.







Презентация нового клипа «Покорить море» и концерт группы «Проверено» пройдёт сегодня вечером в кафе-кабаре «Бродячая собака». По словам Риты Мошкиной, по случаю Международного дня пропавших детей на концерте будут присутствовать представители разных отделений общественной организации «Лиза Алерт» и знаменитая поисковая собака-спасатель из Томска — стаффордширский терьер Макс.







Этот день Рита Мошкина вспоминает как самый лучший день прошлого лета





Предыдущий клип «Лети» новосибирские рокеры выпустили в ноябре 2016 года.





Если в новый клип новосибирских музыкантов группы «Проверено» попало лишь Обское море, то в клип британцев из The Prodigy попали узнаваемые виды центральной части Новосибирска и метро.







