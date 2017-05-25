Новосибирская группа сняла клип на яхте и позвала на концерт собаку из Томска
Новосибирская рок-группа «Проверено» опубликовала 25 мая новый клип на песню «Покорить море».
«У нас есть друг Дмитрий Мурашов, он один из хозяев сёрф-станции и работал капитаном на яхте. И вот он как-то звонит утром в сентябре и говорит: "У меня сегодня яхта свободная, будете клип снимать?". А у нас настроение было такое легкое — давай! И за пару часов мы нашли вообще всех, и на место мы приехали через 3 часа после звонка», — рассказала НГС.НОВОСТИ лидер группы Рита Мошкина. Съёмки заняли всего один день — клип был снят в начале прошлого сентября на яхте в Бердском заливе.
Съёмки на острове на Обском водохранилище проходили не так гладко, как хотелось музыкантам, рассказала Рита Мошкина. «Разбитое пианино снимали на острове Хреновый, где была причалена яхта какого-то модного дяденьки. Он "накидался" и слушал на весь остров какой-то отвратительный тошнотворный шансон. А нам надо было, чтобы из колоночки наша музыка тихо звучала во время съемки… Как-то договорились, выключили», — рассказала Рита Мошкина.
Презентация нового клипа «Покорить море» и концерт группы «Проверено» пройдёт сегодня вечером в кафе-кабаре «Бродячая собака». По словам Риты Мошкиной, по случаю Международного дня пропавших детей на концерте будут присутствовать представители разных отделений общественной организации «Лиза Алерт» и знаменитая поисковая собака-спасатель из Томска — стаффордширский терьер Макс.
Предыдущий клип «Лети» новосибирские рокеры выпустили в ноябре 2016 года.
Если в новый клип новосибирских музыкантов группы «Проверено» попало лишь Обское море, то в клип британцев из The Prodigy попали узнаваемые виды центральной части Новосибирска и метро.
Илья Калинин
Фото предоставлены группой «Проверено»
Видео youtube.com, канал PROVERENO music