Тело неизвестного мужчины нашли возле общежития на КСМ

Прохожие нашли тело неизвестного мужчины около дома по ул. Ученическая, 4
Прохожие нашли тело неизвестного мужчины около дома по ул. Ученическая, 4

25 мая прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины возле общежития в Первомайском районе.


Труп был обнаружен возле общежития по ул. Ученическая, 4, прохожие вызвали полицию, сообщили в следственном управлении СК РФ по НСО.


На место происшествия выехала следственная группа Первомайского района, которая осматривает место происшествия. Следователи опрашивают прохожих, которые нашли тело мужчины.


«Причина смерти пока остается неясной, разбираемся. Его нашли в лесном массиве возле дома, там недалеко», — пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО. 


Напомним, два дня назад стала известна судьба пропавшего в феврале 15-летнего Дмитрия Гудовского. Его тело нашли в Оби около острова Рыбачий. 

Мария Шевлягина 
Фото Руслана Кривобока (РИА Новости)

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