Новосибирцам предложили переименовать остановки и улицы в городе

Парк «Городское начало»

Мэрия Новосибирска запустила опрос о переименовании нескольких остановок, улиц и дачных обществ.





Власти попросили горожан с 25 мая по 2 июня ответить на 12 вопросов на муниципальном портале Новосибирска.





«Названия улиц, площадей, скверов Новосибирска — важная часть истории города и его будущего. Мэрия предлагает открытый порядок работы комиссии по присвоению наименований, чтобы жителям было удобнее участвовать в выборе наименований городских объектов», — рассказали в пресс-центре мэрии.







В том числе власти решили узнать мнение горожан о переименовании остановки «Банк» в «Парк "Городское начало"». С таким предложением выступил Музей Новосибирска.







Украинская национально-культурная автономия Новосибирска попросила официально назвать сквер, прилегающий к памятнику Тарасу Шевченко, и предложила название: «Сквер имени Тараса Григорьевича Шевченко».





Также власти решили узнать, хотят ли новосибирцы назвать одну из улиц в Октябрьском районе именем Владимира Заровного. Предложил так назвать улицу 1-й отряд Федеральной противопожарной службы НСО.







«Владимир Анатольевич Заровный, прапорщик внутренней службы, погиб при тушении пожара 14 июня 2014 года. За личное мужество и отвагу при исполнении служебного долга посмертно награжден орденом Мужества», — сообщается в опросе мэрии.







Опрос идет на муниципальном портале Новосибирска





Кроме того, горожанам предлагают проголосовать за или против переименования нескольких садовых обществ Кировского, Центрального, Первомайского и Октябрьского районов.







Мэрия Новосибирска периодически проводит опросы среди горожан. Например, в одном из последних опросов власти узнавали, как жители оценивают сегодняшнее состояние городских дорог.

