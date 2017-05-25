Новосибирцам предложили переименовать остановки и улицы в городе

Парк «Городское начало»
Парк «Городское начало»

Мэрия Новосибирска запустила опрос о переименовании нескольких остановок, улиц и дачных обществ.


Власти попросили горожан с 25 мая по 2 июня ответить на 12 вопросов на муниципальном портале Новосибирска.


«Названия улиц, площадей, скверов Новосибирска — важная часть истории города и его будущего. Мэрия предлагает открытый порядок работы комиссии по присвоению наименований, чтобы жителям было удобнее участвовать в выборе наименований городских объектов», — рассказали в пресс-центре мэрии.


В том числе власти решили узнать мнение горожан о переименовании остановки «Банк» в «Парк "Городское начало"». С таким предложением выступил Музей Новосибирска.


Украинская национально-культурная автономия Новосибирска попросила официально назвать сквер, прилегающий к памятнику Тарасу Шевченко, и предложила название: «Сквер имени Тараса Григорьевича Шевченко». 


Также власти решили узнать, хотят ли новосибирцы назвать одну из улиц в Октябрьском районе именем Владимира Заровного. Предложил так назвать улицу 1-й отряд Федеральной противопожарной службы НСО.


«Владимир Анатольевич Заровный, прапорщик внутренней службы, погиб при тушении пожара 14 июня 2014 года. За личное мужество и отвагу при исполнении служебного долга посмертно награжден орденом Мужества», — сообщается в опросе мэрии.


Опрос идет на муниципальном портале Новосибирска 
Опрос идет на муниципальном портале Новосибирска 


Кроме того, горожанам предлагают проголосовать за или против переименования нескольких садовых обществ Кировского, Центрального, Первомайского и Октябрьского районов.


Мэрия Новосибирска периодически проводит опросы среди горожан. Например, в одном из последних опросов власти узнавали, как жители оценивают сегодняшнее состояние городских дорог.

Ксения Евдокимова
Фото Екатерины Калиневич, скриншот poll.novo-sibirsk.ru

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