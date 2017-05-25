Новосибирские врачи нашли у мальчика в голове опухоль размером с яйцо

По словам врачей, операция прошла успешно, и сейчас 4-летний Миша чувствует себя гораздо лучше. На фото — маленький пациент с родителями
По словам врачей, операция прошла успешно, и сейчас 4-летний Миша чувствует себя гораздо лучше. На фото — маленький пациент с родителями

Новосибирская клиника Мешалкина рассказала историю 4-летнего пациента из Бердска, у которого сильно болела голова и ухудшилось зрение, — выяснилось, что у мальчика редкая для детей опухоль размером с куриное яйцо.


4-летний Миша стал плохо себя чувствовать ещё в конце января: мальчик стал тревожно спать — часто просыпался ночью с жалобами на сильную головную боль, рассказали сегодня в пресс-службе Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина.


Невролог бердской поликлиники по месту жительства выписала курс успокоительных, и боли ушли. Но в апреле родители заметили, что ребенок с трудом концентрирует взгляд на одной точке — офтальмолог заподозрил отек диска зрительного нерва. Диагноз стал ясен после МРТ в клинике Мешалкина.


«У Миши выявили объемное образование — размером с куриное яйцо, которое располагалось в стволе головного мозга и было труднодоступным для хирургического вмешательства», — пояснили в центре.


По статистике клиники, объемные образования головного мозга встречаются у 1 из 27 тыс. детей, а в сам центр с такими опухолями попадает до 7 детей в год.


На момент, когда Мише диагностировали опухоль в мозге, его состояние сильно ухудшилось: появились слабость, тремор рук и нарушение координации. В день, когда мальчику сделали МРТ, он попал на консультацию к врачу-нейрохирургу центра и получил направление на квоту на оперативное лечение.


По информации клиники, на оформление квоты ушло чуть больше недели, и 3 мая ребенку выполнили первый этап хирургического лечения — шунтирующую операцию для устранения внутренней гидроцефалии (избыточного накопления спинномозговой жидкости в желудочках мозга).


«Операцию провели с хорошим результатом: нам удалось полностью удалить опухоль, что предполагает полное излечение от заболевания.


Прогноз у Миши благоприятный, ему не требуются ни лучевая, ни химиотерапия, которые назначаются в случаях, когда образование имеет злокачественный характер», — заверил врач-нейрохирург Вячеслав Кобозев. Через 2 месяца Миша пройдет МРТ-контроль и приедет в центр на консультацию.


В мае врачи новосибирского федерального центра нейрохирургии также рассказали о спасении девочки с редчайшей в России болезнью «мойя-мойя», поразившей головной мозг, — от 3-летней пациентки отказывались столичные врачи.

Мария Морсина
Фото предоставлено пресс-службой клиники Мешалкина

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