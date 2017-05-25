Рухнувший на иномарки столб собрал огромную пробку на Красном проспекте

Фонарный столб рухнул на «Хонду» и «Сузуки» на Красном проспекте

Днем 25 мая в Новосибирске на пересечении Красного проспекта и Кропоткина на «Хонду» и «Сузуки» рухнул фанерный столб, из-за чего на Красном проспекте собралась огромная пробка.





Как сообщил НГС.НОВОСТИ очевидец происшествия Александр Костин, столб упал на два автомобиля, водитель одной из них – «Хонды» - сразу предложил прохожим купить у него испорченную машину.







Костин работает в «Горэлектротранспорте» и выехал на место происшествия для устранения неполадок в движении троллейбусов, у которых сорвало провода.





«Как мне известно, бригада подрядной организации совершала демонтаж без нашего уведомления, без отключения контактного провода и без бригады ДПС, что является нарушением», - рассказал Александр Костин. Пострадавших нет.







Из-за рухнувшего столба на Красном проспекте образовалась пробка длинной 1,2 км, сейчас скорость движения по проспекту в сторону площади Калинина составляет 3 км/ч, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».



Из-за падения столба пробка растянулась на 1,2 км



