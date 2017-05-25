Свалку в Бугринской роще убрали после публикации НГС

Очищенное от свалки место в Бугринской роще
Очищенное от свалки место в Бугринской роще

Администрация Кировского района убрала свалку строительного мусора в Бугринской роще.


Свалка образовалась в лесу недалеко от лыжной базу НГТУ днём 22 мая. Об этом НГС.НОВОСТИ рассказывал читатель Антон Романов. По его словам, строительный мусор вывалили на место, где зимой прокладывают лыжную трассу.


«Сообщаю о том, что свалку строительного мусора в Бугринской роще убрали. Спасибо редакции НГС за освещение проблемы и спасибо сотрудникам администрации Кировского района за оперативное реагирование и решение», — написал сегодня в редакцию Антон Романов.


В отделе благоустройства администрации Кировского района корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что свалку убрали накануне работники администрации.


Свалка, появившаяся 22 мая
Свалка, появившаяся 22 мая


Елена Громкова
Фото Антона Романова

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