У рухнувшего со стройки рабочего не было допуска к работе на высоте

Место падения люльки на ул. Дмитрия Шамшурина
Место падения люльки на ул. Дмитрия Шамшурина

Следователи Новосибирской области начали проверку несчастного случая, во время которого фасадная люлька с рабочим рухнула с 11-го этажа строящегося дома — по предварительным данным, упавший рабочий не был допущен к высотным работам.


Несчастный случай произошел вчера, 24 мая, около 17:00 на ул. Дмитрия Шамшурина, 1.


«По данным следствия, не имеющий допуска к проведению высотных работ 46-летний сотрудник ООО "Фолк" с использованием подъёмной конструкции осуществлял доставку на 11-й этаж строящегося объекта мешки с цементом общей массой 195 кг. На уровне 4-го этажа фасадная люлька зацепилась за выступающие конструкции дома, в результате подъемный механизм не выдержал нагрузки, и люлька с находившимся в ней рабочим упала на землю», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по НСО Алексей Максименко.


Рабочий получил серьёзные травмы, по предварительным данным следователей, — это тяжкий вред здоровью. Сейчас пострадавший мужчина находится в стационаре новосибирской городской клинической больницы скорой помощи № 2. Также падающая люлька повредила 3 машины, стоящие рядом со строящимся домом.


По данным СК, застройщик объекта — ЗАО «Желдорипотека», а ООО «Фолк», где работает пострадавший мужчина, выполняет на стройке работы по договору подряда.


После произошедшего Железнодорожный следственный отдел следственного управления СКР по НСО начал процессуальную проверку. «В ходе проверки следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по её результатам будет дана правовая оценка действиям представителя работодателя, допустившего не прошедшего обучение мужчину к выполнению высотных работ», — пояснили следователи.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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