Свежий асфальт пролежал меньше суток: его раскопали для ремонта теплотрассы

Компания «СИБЭКО» проводит ремонт теплотрассы на участке дороги, которую отремонтировали день назад
Компания «СИБЭКО» проводит ремонт теплотрассы на участке дороги, которую отремонтировали день назад

На участке ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска положили новый асфальт — спустя сутки его уже раскопали, чтобы отремонтировать теплотрассу. 


Об этом случае в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщила читательница Анна, предоставившая фото коммунальных работ на углу ул. Адриена Лежена и Кошурникова.


«С 23 на 24 мая на улице закатали новый асфальт, до этот никаких фонтанов особо не наблюдалось. Вчера вечером (24 мая. — М.Ш.) начали раскапывать этот участок», — рассказала Анна. На фото читательницы запечатлено новое дорожное покрытие, которое уже успели частично снять для ремонта коммуникаций.


На углу ул. Кошурникова и Лежена
На углу ул. Кошурникова и Лежена


Как рассказали в пресс-службе «СИБЭКО», 23 мая работники компании проводили гидравлические испытания на плотность сетей по зоне ТЭЦ-5, диаметр теплотрасс в этом месте составляет 1 м. В этот день на ул. Адриена Лежена наблюдался речной поток шириной 1,5 м, который затопил дорогу и тротуар.


Раскопанный участок внесён в план работ мэрии по текущему ремонту дорог в 2017 году 
Раскопанный участок внесён в план работ мэрии по текущему ремонту дорог в 2017 году 


В «СИБЭКО» отметили, что ремонтные работы на этом участке теплотрассы начались 23 мая и продолжатся до 7 июня.


На углу ул. Кошурникова и Лежена
На углу ул. Кошурникова и Лежена


Напомним, новосибирцы прислали фото коммунальной аварии — прорвавшаяся теплотрасса затопила проезжую часть ул. Адриена Лежена.

Мария Шевлягина 
Фото читателя НГС.НОВОСТИ (1), скриншот портала «Мой Новосибирск» (3), фото Михаила Руднева (2, 4)

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