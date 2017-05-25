Свежий асфальт пролежал меньше суток: его раскопали для ремонта теплотрассы
На участке ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска положили новый асфальт — спустя сутки его уже раскопали, чтобы отремонтировать теплотрассу.
Об этом случае в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщила читательница Анна, предоставившая фото коммунальных работ на углу ул. Адриена Лежена и Кошурникова.
«С 23 на 24 мая на улице закатали новый асфальт, до этот никаких фонтанов особо не наблюдалось. Вчера вечером (24 мая. — М.Ш.) начали раскапывать этот участок», — рассказала Анна. На фото читательницы запечатлено новое дорожное покрытие, которое уже успели частично снять для ремонта коммуникаций.
Как рассказали в пресс-службе «СИБЭКО», 23 мая работники компании проводили гидравлические испытания на плотность сетей по зоне ТЭЦ-5, диаметр теплотрасс в этом месте составляет 1 м. В этот день на ул. Адриена Лежена наблюдался речной поток шириной 1,5 м, который затопил дорогу и тротуар.
В «СИБЭКО» отметили, что ремонтные работы на этом участке теплотрассы начались 23 мая и продолжатся до 7 июня.
Напомним, новосибирцы прислали фото коммунальной аварии — прорвавшаяся теплотрасса затопила проезжую часть ул. Адриена Лежена.
Мария Шевлягина
Фото читателя НГС.НОВОСТИ (1), скриншот портала «Мой Новосибирск» (3), фото Михаила Руднева (2, 4)