Свежий асфальт пролежал меньше суток: его раскопали для ремонта теплотрассы

Компания «СИБЭКО» проводит ремонт теплотрассы на участке дороги, которую отремонтировали день назад

На участке ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска положили новый асфальт — спустя сутки его уже раскопали, чтобы отремонтировать теплотрассу.





Об этом случае в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщила читательница Анна, предоставившая фото коммунальных работ на углу ул. Адриена Лежена и Кошурникова.





«С 23 на 24 мая на улице закатали новый асфальт, до этот никаких фонтанов особо не наблюдалось. Вчера вечером (24 мая. — М.Ш.) начали раскапывать этот участок», — рассказала Анна. На фото читательницы запечатлено новое дорожное покрытие, которое уже успели частично снять для ремонта коммуникаций.





На углу ул. Кошурникова и Лежена





Как рассказали в пресс-службе «СИБЭКО», 23 мая работники компании проводили гидравлические испытания на плотность сетей по зоне ТЭЦ-5, диаметр теплотрасс в этом месте составляет 1 м. В этот день на ул. Адриена Лежена наблюдался речной поток шириной 1,5 м, который затопил дорогу и тротуар.







Раскопанный участок внесён в план работ мэрии по текущему ремонту дорог в 2017 году





В «СИБЭКО» отметили, что ремонтные работы на этом участке теплотрассы начались 23 мая и продолжатся до 7 июня.







На углу ул. Кошурникова и Лежена





Напомним, новосибирцы прислали фото коммунальной аварии — прорвавшаяся теплотрасса затопила проезжую часть ул. Адриена Лежена.