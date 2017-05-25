Музыканты сняли теплоход на 100 человек для джаза и танцев

Джазовый теплоход отчалит от пристани Речного вокзала вечером 1 июня
Джазовый теплоход отчалит от пристани Речного вокзала вечером 1 июня

Танцевальная школа Swing Time планирует запустить в первый день лета «джазовый теплоход», на котором будут выступать новосибирские музыканты.


Теплоход «Волна», который школа взяла в аренду, отчалит от пристани Речного вокзала вечером 1 июня, прогулка будет длиться 2 часа, на неё уже продают билеты.


«Мы танцуем под джазовую музыку, за Уралом это не сильно распространенное явление, но в европейской части России такие школы довольно популярны. Вообще в Петербурге устраивают джазовый теплоход, и мы подумали, что было бы неплохо в нашем городе тоже сделать такое мероприятие. Наши жители, к сожалению, не так часто катаются по Оби, но если объединить это с музыкой и танцами, это будет очень весело», — рассказала НГС.НОВОСТИ организатор мероприятия и руководитель танцевальной студии Татьяна Якубовская. 


На теплоходе 2 палубы — на нижней будет играть музыкальный коллектив под руководством Владимира Кирпичёва Jazz Friends, на верхней — посетители просто смогут послушать джаз и посмотреть на вечерний город. Танцевать на мероприятии необязательно, уточняет Якубовская, но при желании любой посетитель теплохода сможет научиться некоторым движениям под руководством представителей школы.


Всего на теплоход вмещается 100 человек, уточняет Якубовская, места пока есть. В прошлом году школа уже организовывала прогулки на «джазовом теплоходе», в 2017 году её первый выход на реку, организаторы не исключают, что этим летом будут и другие джазовые рейсы. 


Уставшие за зиму новосибирцы потянулись к реке ещё в конце апреля, некоторые из них смогли увидеть, как началась летняя навигация по Оби — с парадом судов и салютом.

Наталья Гредина
Фото предоставлено танцевальной школой Swing Time

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