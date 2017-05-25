Новосибирский застройщик нанял известного архитектора из Нидерландов

Барт Голдхоорн

Издатель ведущего российского издания по архитектуре «Проект Россия» Барт Голдхоорн возглавил архитектурное направление компании «Сибакадемстрой».







Сейчас Барт Голдхоорн курирует существующие проекты застройщика, в том числе новые очереди микрорайона «Европейский Берег», а также работает над новыми проектами, делая акцент на квартальном принципе застройки территории, отмечается в сообщении «Сибакадемстроя».







«Квартальная застройка позволяет разделить пространство на общественное и частное не забором, а контуром стен, — объясняет архитектор. — Переменная этажность обеспечивает архитектурное разнообразие, делает территорию двора и дом соразмерными человеку и решает вопрос с плотностью застройки. В квартале в одном блоке может быть высокая башня и низкие секции для более интимного городского пространства».







По мнению архитектора, советника мэра Новосибирска Александра Ложкина, городу пойдёт на пользу реализация концепции «города кварталов», которую пропагандирует Барт Голдхоорн. Ложкин отмечает, что, имея одно из лучших западных архитектурных образований, Голдхоорн 25 лет живёт в России и погружён в российские реалии. «В последние годы Барт глубоко погружен в проблемы урбанистики, разрабатывает концепцию "города кварталов", которая должна помочь архитекторам и девелоперам создавать разнообразную и качественную среду при минимуме временных и финансовых затрат», — подчёркивает Ложкин.





Справка: Барт Голдхоорн окончил факультет архитектуры Делфтского технического университета в Голландии и в 1989 году открыл собственное архитектурное бюро в Амстердаме. 1993 год провёл в Москве, получив стипендию Fonds voor Beeldende Kunst, Bouwkunst en Vormgeving, затем работал в Нидерландском архитектурном институте в Роттердаме. С 1995 года издаёт профессиональный архитектурный журнал «Проект Россия», также является издателем журналов «Проект Балтия» и «Проект International». С начала 2000-х курирует международные архитектурные конкурсы (по данным «Википедии»).





Новосибирцы называют точечную застройку одной из главных проблем в градостроительстве — в конце прошлого года они даже выходили на пикет с требованием её остановить.